به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور درباره معرفی مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: بلافاصله پس از اعلام وصول، موضوع معرفی وزیر پیشنهادی به کمیسیون‌های ذی‌ربط، یعنی کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، ارجاع می‌شود.

وی افزود: طبق آیین‌نامه، هفته آینده باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به اینکه هفته آینده هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است، عملاً نخستین یکشنبه کاری مجلس شورای اسلامی پس از آن، دستورکار مجلس به رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و رای اعتماد اختصاص خواهد داشت که بر این اساس به احتمال زیاد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه خواهد بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: در فاصله زمانی موجود، هر ۲ کمیسیون تخصصی نشست‌ها و جلسات کارشناسی خود را برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برگزار خواهند کرد و به استماع نظرات و بررسی سوابق وی خواهند پرداخت.

گودرزی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک وزیر پیشنهادی با سایر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس اظهار کرد: تدبیر ما این بوده است که هفته آینده، که هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های فوق‌العاده نمایندگان است، ۲ جلسه به‌صورت وبینار برگزار شود. وزیر پیشنهادی به‌صورت وبینار با نمایندگان ملت گفت‌وگو خواهد داشت و به پرسش‌های آنان پاسخ خواهد داد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین علاوه بر جلسات تخصصی کمیسیون‌های مرتبط، ۲ جلسه وبیناری نیز برنامه‌ریزی شده است تا وزیر پیشنهادی با نمایندگان مردم درباره برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای خود گفت‌وگو کند.

گودرزی در پایان گفت: تفاوتی نمی‌کند؛ مهم این است که جلسات ما برگزار می‌شود و نحوه و چگونگی برگزاری نهایی آن، به تدبیر هیئت‌رئیسه بستگی دارد و هنوز مشخص نشده است.