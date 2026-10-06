ایلام با میزبانی از ۸ میلیون زائر نیازمند نگاه ویژه فرهنگی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی ظهر سه شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام که با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، اظهار داشت: ایلام با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان، اگرچه از نظر جمعیتی کوچک محسوب می‌شود، اما از نظر هویت، تاریخ، فرهنگ و مقاومت، استانی بزرگ و اثرگذار در کشور به شمار می‌رود؛ همچنین ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، آن را به باب‌الحسین و باب‌الرضا تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه ایلام در دوران دفاع مقدس ۳۰۰۰ شهید والامقام تقدیم نظام و انقلاب کرده، تصریح کرد: این استان با میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین، ظرفیتی کم‌نظیر در حوزه فرهنگی و مذهبی دارد و در سال‌های اخیر تلاش شده تا پاسداشت مفاخر و فرهنگ ایثار و مقاومت، صرفاً به برگزاری مراسم محدود نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در ادامه به برنامه‌های فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره ملی تئاتر تیتالی در ایوان، جشنواره شعر طنز نوشخند در ملکشاهی، جشنواره ملی شعر کودک کردی ملال، جایزه کتاب استان و جشنواره بین‌المللی امام رضا، بخشی از تلاش‌های این اداره کل برای رونق فرهنگ و هنر در استان بوده است.

هلشی با اشاره به وضعیت رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: ایلام دارای ۷۵۴ ناشر، ۲۶ کتاب‌فروشی، ۳۳ نشریه چاپی، ۱۰۵ پایگاه اطلاع‌رسانی، ۱۵۵ خبرنگار، ۷۷ مؤسسه فرهنگی هنری، ۲۲ انجمن شعر و ادب و ۲۳ مؤسسه قرآنی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: در جشنواره فیروزه نیز ۷۰ روستا مشارکت داشتند و استان به عنوان دبیرخانه برتر جشنواره رضوی مورد تجلیل وزیر قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به خسارات وارده به هنرمندان استان در جنگ تحمیلی، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۴۳ هنرمند ایلامی در این جنگ‌ها آسیب دیدند که بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان بلاعوض و ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه از سوی وزارت به آنان اهدا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در پایان با تأکید بر اینکه ایلام باید در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور با مختصات واقعی خود دیده شود، گفت: استان مرزی، کم‌برخوردار، دارای سابقه هشت سال جنگ، ۳۰۰۰ شهید و میزبان ۸ میلیون زائر در سال، انتظار دارد که در مرکز کشور به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.