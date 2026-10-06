۱۵ نمایشنامه به مرحله رقابت جشنواره «هنگام جادویی» راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازبین دومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی «هنگام جادویی» متشکل از لیلا کلیایی، نسرین عجمی و آزاده کرم‌بخش، پس از بررسی و ارزیابی ۱۸ اثر ارسالی، ۱۵ نمایشنامه را بدون اولویت برای حضور در مرحله بعدی جشنواره معرفی کرد.

آثار راه‌یافته به مرحله رقابت این جشنواره به شرح زیر است:

۱. «Love Me Do» نوشته محمدمهدی علینژاد

۲. «ساعت ده شب» نوشته مریم نعمتی و ستایش رفیعی

۳. «سنگ، کاغذ، قیچی» نوشته پدرام عطاپور

۴. «من زنده‌ام» نوشته لیلا رشوندی

۵. «زبان تمشک‌های وحشی» اثر گروهی

۶. «برفک» اثر گروهی

۷. «مرگ یزدگرد» اثر گروهی

۸. «چشم‌های بسته از خواب» اثر گروهی

۹. «دو متر در دو متر جنگ» اثر گروهی

۱۰. «خون پارس» نوشته سینا نظری

۱۱. «چهارصندوق» نوشته صبا نجف‌آبادی

۱۲. «روشنک» نوشته فاطمه اسلامی

۱۳. «ریشه است، نه زنجیر» نوشته مائده حسن‌پور

۱۴. «سهراب‌کشی» نوشته مهسا رحمان‌نژاد

۱۵. «هیزم» نوشته امیرحسین رحیمی مهربان

دومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی «هنگام جادویی» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و با شعار «ایران؛ روایتی که هنوز ادامه دارد» برگزار می‌شود.