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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

شایعه انفجار در فاز یک اندیشه؛ هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است

شایعه انفجار در فاز یک اندیشه؛ هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است

شهریار- برخلاف شایعه انفجار در فاز یک اندیشه، بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار شایعاتی در میان اولیاء دانش آموزان در فاز یک اندیشه شهریار مبنی بر وقوع انفجار و آغاز جنگ، تعدادی از والدین در پی نگرانی برای خارج کردن فرزندان خود به مدارس مراجعه کردند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هیچ‌گونه انفجار، حادثه غیرعادی یا رویداد امنیتی در فاز یک اندیشه و دیگر مناطق گزارش نشده است.

همچنین هیچ حادثه‌ای برای امدادرسانی به دستگاه‌های امدادی اعلام نشده است.

از شهروندان و اولیاء محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

کد مطلب 6969942

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