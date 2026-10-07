به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سوری، شهردار ناحیه ۴ منطقه ۲، با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود کیفیت زیرساخت‌های شهری اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای استانداردهای کالبدی معابر و افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و در راستای تحقق برنامه‌های اجرایی ابلاغی امور مناطق (طرح ۸۹۷) در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیاده‌روها به‌عنوان مسیرهای اصلی تعاملات روزمره شهروندان، تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی و کیفیت زندگی در محلات دارند، گفت: نوسازی آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سوری افزود: این عملیات در مساحتی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع و با رعایت اصول مناسب‌سازی معابر برای عموم شهروندان، به‌ویژه توان‌خواهان، در حال اجراست.

وی ادامه داد: هدف ما در این طرح صرفاً پیاده‌روسازی نیست، بلکه به دنبال رفع موانع فیزیکی و ایجاد فضایی هستیم که شهروندان بدون دغدغه و با آرامش بیشتری در سطح محله تردد کنند.

شهردار ناحیه ۴ گفت: اجرای این عملیات، گامی هدفمند در راستای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و ارتقای سیما و منظر شهری در ناحیه ۴ محسوب می‌شود که با تکمیل آن، شاهد بهبود وضعیت دسترسی‌ها و افزایش شاخص‌های رفاهی در این محور خواهیم بود.

شهردار منطقه ۶ تهران از رونمایی سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، در میدان فلسطین همزمان با سالروز عملیات ۷ اکتبر خبر داد.

روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، در جلسه شورای مدیران با اشاره به برنامه‌ریزی برای رونمایی از سردیس شهید حاج رمضان اظهار کرد: برخی نام‌ها متعلق به یک مقطع تاریخی نیستند؛ آنها بخشی از حافظه یک ملت و یک آرمان‌اند.

وی افزود: شهید محمدسعید ایزدی از جمله مردانی بود که بیش از سه دهه، دور از هیاهوی رسانه‌ای، برای فلسطین و جبهه مقاومت تلاش کرد و در این مسیر غزه را تنها نگذاشت.

روحانی ادامه داد: حاج رمضان از نسلی از فرماندهان مقاومت بود که بخش مهمی از زندگی خود را صرف حمایت از مردم فلسطین و تقویت جبهه مقاومت کرد؛ مردی که نامش شاید برای بسیاری از مردم کمتر شناخته شده بود، اما نقش او در سال‌های طولانی حمایت از مقاومت، بخشی از تاریخ معاصر منطقه است.

شهردار منطقه ۶ با بیان اینکه فضای شهری می‌تواند حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه دارد، گفت: وقتی چهره یک شهید در یکی از مهم‌ترین میدان‌های مرتبط با فلسطین در تهران ثبت می‌شود، در واقع تنها یک سردیس رونمایی نمی‌شود؛ بلکه یک روایت به شهر اضافه می‌شود.

وی تأکید کرد: میدان فلسطین برای تهران یک نشانه شهری و برای مردم، بخشی از حافظه جمعی مرتبط با فلسطین است و حضور سردیس حاج رمضان در این میدان می‌تواند پیوند میان تاریخ مقاومت و فضای عمومی شهر را ماندگارتر کند.

آیین رونمایی از سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی، معروف به حاج رمضان، با حضور شهردار تهران، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، مسئولان لشکری و کشوری و مدیران شهری شهرداری تهران، روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه، ساعت ۱۹ در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

بوستان لاله میزبان دورهمی بزرگ سالمندان منطقه ۶ شد

همزمان با هفته تکریم و منزلت سالمندان، دورهمی بزرگ سالمندان منطقه ۶ با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و پاسداشت جایگاه اجتماعی آنان در بوستان لاله برگزار شد.

این برنامه به همت اداره سلامت شهرداری منطقه ۶ و با مدیریت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه برگزار شد و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و سلامت‌محور همراه بود.

مهدی بصیری، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به نیازهای دوران سالمندی اظهار کرد: سالمندان، گنجینه‌های تجربه‌اندوخته و سرمایه‌های اجتماعی ما هستند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دورهمی، فراتر از یک مراسم نمادین، ایجاد بستری برای پویایی، تقویت روحیه و افزایش تعاملات اجتماعی سالمندان در فضای شهری است.

این رویداد با اجرای موسیقی سنتی، نمایش‌های تئاتر، مسابقات مفرح و برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه شد.

در حاشیه این برنامه نیز اداره سلامت منطقه ۶ با برپایی میزهای خدمت تخصصی، خدمات سلامت‌محور ارائه کرد. کارشناسان در این غرفه‌ها ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های تغذیه و روانشناسی، خدمات غربالگری سلامت را به صورت رایگان به شرکت‌کنندگان ارائه دادند.

همچنین بخش «بازی‌های نشاط سالمندی» با هدف ارتقای تحرک جسمانی و تقویت تعاملات گروهی برگزار شد.

بصیری در پایان خاطرنشان کرد: سیاست کلی شهرداری منطقه ۶ بر این است که سالمندان نه تنها از انزوا فاصله بگیرند، بلکه در متن فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی حضور پررنگ و مؤثری داشته باشند.

توسعه برنامه‌های محله‌محور زنان و خانواده در منطقه ۱۰

برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده در منطقه ۱۰ تهران با بررسی روند راه‌اندازی کانون‌های تخصصی و برگزاری کارگاه‌های «دورهمی حالا کتاب» دنبال شد.

جلسه ارزیابی و پایش فرایند راه‌اندازی خانه‌ها و کانون‌های تخصصی قرارگاه مردمی دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت ایران پیروز با هدف ایجاد هم‌فهمی، هم‌افزایی و آشنایی با رویکردها، مأموریت‌ها و مسیر فعالیت این قرارگاه برگزار شد.

در این نشست، مأموریت‌ها و محورهای فعالیت کانون‌های تخصصی «ریحان شهر»، «رستا»، «جوانی جمعیت»، «هزار امید» و «تهران خانواده» مورد بررسی قرار گرفت.

کانون «ریحان شهر» با محوریت کنشگری زنانه محلی و نقش تسهیلگری شهرداری، کانون «رستا» با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار، کانون «جوانی جمعیت» با رویکرد آموزش تحکیم خانواده، ازدواج و فرزندآوری، کانون «هزار امید» با هدف ایجاد بستر کنشگری مستمر دختران نوجوان و کانون «تهران خانواده» با تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده‌محوری در مدیریت شهری معرفی شدند.

در این نشست تأکید شد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محله‌محور و تقویت نقش زنان و دختران در کنشگری اجتماعی از محورهای اصلی فعالیت این قرارگاه است.

در ادامه برنامه‌های حوزه زنان و خانواده، دو کارگاه از سلسله دورهمی‌های کتابخوانی «حالا کتاب» ویژه مادران و کودکان زیر سه سال نیز به همت اداره زنان و خانواده در سرای محله سلیمانی برگزار شد.

این کارگاه‌ها با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت ارتباط عاطفی میان مادر و کودک برگزار شد و کودکان در کنار مادران خود با تصاویر کتاب‌ها و قصه‌ها همراه شدند.

طرح «دورهمی حالا کتاب» از ۱۳ مهرماه آغاز شده و در مهر و آبان ۱۴۰۵ در محلات ده‌گانه منطقه اجرا می‌شود.

آماده‌باش پاییزی منطقه ۱۴ برای مدیریت بارش‌ها

با آغاز فصل پاییز و احتمال بارش‌های پاییزی، نیروهای خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۴ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و تسهیل تردد شهروندان در نقاط حساس و آبگیر منطقه مستقر شدند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ با برنامه‌ریزی و استقرار نیروهای اجرایی، تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری در نقاط مستعد آب‌گرفتگی، تمهیدات لازم را برای مدیریت روان‌آب‌های سطحی و مواجهه با بارش‌های پاییزی به اجرا گذاشته است.

بر این اساس، نیروهای خدمات شهری در نواحی ششگانه منطقه در محورهای حساس از جمله کندروی بزرگراه امام علی(ع)، پاسدار گمنام، خیابان خاوران، میدان سعیدی، خیابان امیرسلیمانی، بزرگراه شهید محلاتی، نبرد شمالی، ائمه اطهار، نبی‌اکرم(ص)، افراسیابی، حوضچه شکوری، صاحب‌الزمان، نیکنام، خیابان محلات، چهارراه بازار گل شهید محلاتی و حوضچه‌های هجرت، بسیج، شهیدان ارتش و بلوار سرباز مستقر هستند.

این آماده‌باش با هدف رصد مستمر معابر، جلوگیری از ایجاد آب‌گرفتگی، رفع سریع مشکلات احتمالی و ارتقای ایمنی و سهولت تردد شهروندان در روزهای بارانی ادامه خواهد داشت.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ همچنین با تأکید بر تداوم حضور میدانی نیروها در روزهای بارندگی، از شهروندان خواست در زمان بارش، ضمن رعایت احتیاط و توجه به شرایط معابر، در صورت مشاهده هرگونه مشکل شهری، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری تهران اطلاع دهند.