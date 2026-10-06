به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه پس از گفتگو با همتای خود از تیمور شرقی اعلام کرد که مناقشه پیرامون ایران تأثیری بسیار منفی بر اقتصاد جهانی دارد.

لاوروف پس از دیدار با «بندیتو فریتاس»، وزیر امور خارجه تیمور شرقی، به خبرنگاران گفت: ما درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله منطقه خلیج فارس، تبادل نظر کردیم. همچنین چشم‌ انداز دستیابی به توافق‌ ای دیپلماتیک در خصوص وضعیت موجود میان ایران از یک سو، و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر را مورد بحث قرار دادیم.

سرگئی لاوروف، سپس اضافه کرد: ما نسبت به این وضعیت عمیقا نگران هستیم؛ چرا که تأثیری بسیار منفی بر کل اقتصاد جهانی می‌گذارد.

لاوروف ابراز امیدواری کرد که تلاش های زیادی که هم‌ اکنون از سوی بسیاری از کشورهای منطقه به‌ ویژه مصر، پاکستان، قطر و عربستان سعودی انجام شده است، به حفظ وضعیت «در چارچوب مجاری دیپلماتیک و سیاسی» کمک کند.