به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که وزیر کشور روسیه در یک سفر چهار روزه و به صورت رسمی وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر کشور روسیه به پاکستان به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، سفر این مقام روس بنا به دعوت محسن نقوی وزیر کشور پاکستان صورت گرفت و قرار است نشست های بلندپایه ای با مقامات پاکستانی در خصوص راه های تقویت روابط دو جانبه و همکاری های مشترک در زمینه های مورد توجه دو کشور برگزار شود.

این سفر در سایه تلاش های دو جانبه برای گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی به ویژه در بخش انرژی صورت می گیرد. روسیه به دنبال متنوع کردن بازارهای صادراتی خود در سایه تحریم های اعمال شده بر این کشور بعد از جنگ اوکراین است و در عین حال پاکستان نیز تلاش دارد به منابع انرژی ارزان قیمت دست پیدا کند.