شهرام رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز و تداوم برداشت انگور در باغات شهرستان پاوه اظهار کرد: با توجه به سطح باغات انگور و میزان عملکرد پیش‌بینی‌شده، امسال حدود ۲ هزار و ۴۴۰ تن انگور از باغات این شهرستان برداشت خواهد شد.

وی افزود: انگور یکی از محصولات مهم باغی شهرستان پاوه به شمار می‌رود و تولید این محصول در سطح قابل توجهی از باغات منطقه انجام می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی پاوه با بیان اینکه برآوردهای انجام‌شده مبنای پیش‌بینی میزان تولید امسال قرار گرفته است، گفت: متوسط عملکرد باغات انگور پاوه حدود ۳.۵ تن در هکتار برآورد می‌شود و مجموع تولید شهرستان نیز بر اساس همین میزان عملکرد پیش‌بینی شده است.

رستمی ادامه داد: استمرار تولید محصولات باغی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی، نقش مهمی در تأمین محصولات مورد نیاز و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این بخش در شهرستان دارد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های باغی و استمرار تولید محصولات کشاورزی از موضوعات مورد توجه مجموعه جهاد کشاورزی است و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود در این بخش برای تقویت تولید و فعالیت‌های اقتصادی شهرستان استفاده شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی پاوه خاطرنشان کرد: شهرستان پاوه به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، یکی از مناطق مهم باغداری استان کرمانشاه محسوب می‌شود و انگور نیز از محصولات شاخص باغی این شهرستان است.