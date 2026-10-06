تاکید عراقچی بر تداوم گفت‌ وگو و همکاری با همسایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی درخصوص میزبانی از همتای ارمنستانی خود نوشت: دوشنبه (۱۳ مهرماه) میزبان آقای آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در تهران بودم.

عراقچی افزود: در این دیدار، روابط رو به گسترش تهران و ایروان و راه‌های تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و سایر زمینه‌های مورد علاقه دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: همچنین درباره تحولات قفقاز و اهمیت حفظ صلح و ثبات پایدار در این منطقه گفت‌ وگو کردیم. باور ما این است که مسائل منطقه باید با مشارکت و ابتکار کشورهای منطقه و بدون مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای حل‌وفصل شود.

وی تصریح کرد: تداوم گفت‌ وگو و همکاری با همسایگان، مسیر مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران برای ساختن منطقه‌ای امن‌تر، باثبات‌تر و برخوردارتر است. همسایگان ما، اولویت ما هستند.