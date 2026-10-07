بهبود روابط ایران و ارمنستان پس از توافق صلح با آذربایجان

محسن پاک‌آیین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روابط ایران و ارمنستان و سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران، اظهار کرد: روابط ایران و ارمنستان از دیرباز روابط خوبی بوده و دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های مناسبی داشته‌اند.

وی افزود: فعال‌ترین مرز ارمنستان از مسیر ایران قرار دارد و موقعیت ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان ادامه داد: مراودات خوبی میان ایران و ارمنستان وجود دارد و در همین چارچوب، شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی نیز در ارمنستان در زمینه احداث تونل و جاده فعالیت و همکاری می‌کنند.

پاک‌آیین با اشاره به تحولات اخیر در منطقه قفقاز، گفت: پس از توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان و آزادسازی قره‌باغ، روابط ایران و ارمنستان نیز بهبود یافت. جمهوری اسلامی ایران در این روند بر این موضوع تأکید داشت که زنگزور در چارچوب تمامیت ارضی ارمنستان باقی بماند.

وی تصریح کرد: بهبود روابط میان آذربایجان و ارمنستان موجب شد ارمنستان از انزوای خود در منطقه قفقاز خارج شود و بتواند روابطش را با همسایگان، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش گسترش دهد.

کارشناس مسائل بین‌الملل درباره سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران، گفت: این سفر در پاسخ به سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، انجام شده است و قطعاً در جریان آن درباره موضوعات مختلف در سطح دوجانبه و چندجانبه گفت‌وگوهایی صورت گرفته است.

پاک‌آیین افزود: در حوزه چندجانبه، موضوع همکاری ایران و ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف تقویت همکاری‌های تجاری، از جمله مباحث مورد توجه بوده است. همچنین در حوزه بین‌المللی، درباره مسائل مهم و تحولات جاری جهان، از جمله تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد منطقه، رایزنی‌هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: ارمنستان از طریق دریای عمان با کشورهای خارج از منطقه، به‌ویژه هند، ارتباطات نزدیکی دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار مواضع خود را در خصوص تحولات منطقه و مسائل مورد اشاره تشریح کرده است.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان همچنین با اشاره به تحولات غزه، گفت: موضوع حملات رژیم صهیونیستی به غزه نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بوده است. نتانیاهو در آستانه انتخابات به دنبال دستاوردسازی برای خود است و این موضوع نیز در جریان رایزنی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.