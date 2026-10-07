موفقیت در جراحی پیچیده برای حفظ کلیه کودک ۱۱ ساله پس از تصادف شدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تیم جراحی مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) در یک عمل اورژانسی و پیچیده، موفق به ترمیم و حفظ کلیه دختر ۱۱ ساله‌ای شد که بر اثر تصادف شدید دچار پارگی وسیع و سه‌قطعه‌ای کلیه شده بود.

این بیمار پس از وقوع تصادف و با آسیب‌های همزمان در نواحی کلیه و کبد، به‌صورت اورژانسی به مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) منتقل و بلافاصله تحت مداخلات جراحی قرار گرفت.

در بررسی‌های حین عمل مشخص شد کلیه بیمار از ناحیه خلفی دچار پارگی شدید شده و به سه قطعه مجزا تقسیم شده است؛ با این وجود، سالم بودن عروق اصلی کلیه، امکان بازسازی و حفظ این عضو حیاتی را فراهم کرد.

در این جراحی حساس، محمدرضا سلطانی، جراح متخصص کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ فوق‌تخصصی اوروانکولوژی و عضو هیئت علمی مجتمع، با اجرای دقیق تکنیک‌های رنورافی و بازسازی ساختاری کلیه، موفق به ترمیم و حفظ این عضو شد.

همزمان، دکتر هداوند، فوق‌تخصص جراحی توراکس و عضو هیئت علمی مجتمع، مسئولیت مدیریت و ترمیم آسیب‌های کبدی بیمار را بر عهده داشت.

مدیریت همزمان دو آسیب شدید و حیاتی، نیازمند همکاری و هماهنگی نزدیک میان تیم‌های جراحی، اورولوژی، بیهوشی و سایر کادر درمان متخصص مجتمع بود.

این جراحی موفقیت‌آمیز، بیانگر توانمندی علمی و تخصصی تیم درمان و ظرفیت مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) در مدیریت تروماهای پیچیده و چندعضوی است؛ به‌گونه‌ای که با تصمیم‌گیری به‌موقع و انجام اقدامات تخصصی، ضمن کنترل آسیب کبدی، امکان حفظ کلیه این کودک نیز فراهم شد.

بیمار هم‌اکنون در بخش بستری و تحت نظر تیم درمان قرار دارد.