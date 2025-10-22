به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمار که با علائم ضعف، بی‌حالی، درد شدید شکم و کاهش سطح هوشیاری به درمانگاه جزیره هرمز مراجعه کرده بود به دلیل وخامت حال عمومی به اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بندرعباس منتقل شد.

اسدی متخصص طب اورژانس پس از انجام بررسی‌های اولیه و تصویربرداری سی‌تی‌اسکن و سونوگرافی پارگی بزرگ‌ترین سرخرگ شکمی «آئورت» را تشخیص داد و بیمار بلافاصله برای انجام عمل جراحی اورژانسی لاپاراتومی به اتاق عمل انتقال یافت.

در این جراحی فوق‌العاده دشوار که بیش از پنج ساعت به طول انجامید دکتر امین علی توکلی «جراح عروق» و دکتر جری‌نشین «متخصص بیهوشی» با استفاده از رگ مصنوعی سرخرگ آسیب‌دیده را ترمیم کردند. به گفته تیم پزشکی این نوع جراحی از پیچیده‌ترین و پر ریسک‌ترین اعمال جراحی در دنیا به شمار می‌رود.

بیمار پس از عمل به بخش مراقبت‌های ویژه « ICu » منتقل شد و اکنون با حال عمومی مناسب در بخش بستری است.

بنا بر اعلام تیم درمان روند بهبودی وی رضایت‌بخش بوده و طی روزهای آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

مدیر مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس نیز با قدردانی از تلاش و هماهنگی مثال‌زدنی تیم اورژانس اتاق عمل و پرسنل درمانی این موفقیت را نتیجه همدلی و تعهد مجموعه پزشکی عنوان کرد.