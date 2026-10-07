فاطمی: ۷ هزار و ۲۷۹ حادثه آب در خراسان شمالی رسیدگی شد

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۲) و تیم‌های امداد و حوادث در پیک مصرف تابستان اظهار کرد: در سه‌ماهه تابستان امسال، در مجموع ۷ هزار و ۲۷۹ فقره حادثه در بخش آب و ۲۳۹ فقره حادثه در بخش فاضلاب در سطح استان گزارش و توسط اکیپ‌های عملیاتی رسیدگی شد.

وی با تشریح تفکیک حوادث رخ‌داده در حوزه آب افزود: بیشترین فراوانی حوادث ثبت‌شده در بخش آب مربوط به ترکیدگی لوله با ۲ هزار و ۹۳۴ مورد بوده است. همچنین در این بازه زمانی یک هزار و ۴۹۱ فقره گزارش قطعی آب، ۹۹۵ مورد نشت آب در اتاقچه کنتور و ۴۰۱ فقره خرابی شیرفلکه و انشعابات به ثبت رسیده است.

فاطمی به توزیع جغرافیایی این اتفاقات اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان حوادث به مرکز استان اختصاص داشته، به‌طوری که در شهر بجنورد ۲ هزار و ۹۷۱ فقره حادثه ثبت شده و نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای پایداری جریان آب شرب وارد عمل شدند.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه ارتباط با مشتریان (۱۲۲) تصریح کرد: از میان کل گزارش‌های ثبت‌شده حوادث، یک هزار و ۴۰۷ فقره تماس نامرتبط با وظایف و خدمات شرکت آب و فاضلاب بوده است.

وی در ادامه با مقایسه آمار نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۴)، در مجموع ۹ هزار و ۲۸۷ تماس با مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ برقرار شده بود که از این تعداد، ۴ هزار و ۸۳۶ فقره غیرمرتبط اعلام شد. آمارهای امسال حاکی از کاهش تماس‌های غیرمرتبط و افزایش آگاهی و دقت هم‌استانی‌ها در گزارش دقیق حوادث بوده است.