آبدهی چاه القجر مینودشت به ۸ لیتر بر ثانیه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با اجرای عملیات فنی روی چاه آب شرب شهر القجر و افزایش ۱۲ متری عمق نصب پمپ، ظرفیت آبدهی این چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

وی افزود: تأمین پایدار آب شرب مشترکان نیازمند پایش مستمر منابع و تجهیزات آبرسانی است و در همین راستا، عملیات بهسازی و مهندسی مجدد چاه آب شرب القجر در شهرستان مینودشت به پایان رسید.

وی افزود: با توجه به افت سطح آب‌های زیرزمینی و ضرورت بازگرداندن ظرفیت چاه، کارشناسان آبفا نسبت به اصلاح نوع پمپ شناور و افزایش ۱۲ متری عمق نصب آن اقدام کردند.

رحیمی ادامه داد: اجرای این عملیات موجب شد دبی خروجی چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه برسد و در نتیجه، توان تأمین آب شرب شهر القجر افزایش پیدا کند.

مدیرعامل آبفای گلستان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های اصلاح و نگهداری زیرساخت‌های آبرسانی و با هدف افزایش بهره‌وری منابع موجود انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب گلستان وضعیت چاه‌ها، تأسیسات و منابع تأمین آب را به صورت مستمر رصد می‌کند و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را پیش از ایجاد اختلال جدی در دستور کار قرار می‌دهد.

رحیمی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و کاهش چالش‌های احتمالی در تأمین آب شرب شهرها و مناطق مختلف استان است.