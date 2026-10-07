افزوده شدن ۵ راس گوزن زرد ایرانی در رشکان

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۲ راس گوزن زرد ایرانی که در مرکز تکثیر مجتمع رشکان نگهداری می‌شوند، در شرایط جسمی و زیستی بسیار مطلوبی قرار دارند و امسال ۵ راس به تعداد این جمعیت افزوده شده است.

وی با بیان اینکه سایت رشکان یکی از موفق‌ترین مراکز تکثیر این گونه در سطح کشور محسوب می‌شود،افزود: سلامت، تغذیه، رفتار و شرایط زیستگاهی این گوزن‌ها به‌طور مداوم تحت نظر و پایش کارشناسان قرار دارد.

جباری درباره اقدامات انجام‌ شده برای حفظ این گونه توضیح داد: تأمین به‌موقع آب و علوفه، پاک ‌سازی و بهسازی محل نگهداری، کنترل بهداشتی و نظارت پیوسته بر زیستگاه، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که برای ارتقای سلامت گوزن‌ها و موفقیت طرح تکثیر اجرا می‌شود.

وی گوزن زرد ایرانی را از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید کشور دانست و تأکید کرد: حفاظت، تکثیر و مدیریت علمی این گونه از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با بهبود شرایط نگهداری و تقویت برنامه ‌های مدیریتی، افزایش جمعیت و حفظ ذخیره ژنتیکی آن دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با ادامه روند موفق تکثیر، این گوزن‌ها به‌ تدریج به زیستگاه اصلی خود در جزایر «اشک» و «اسپیر» پارک ملی دریاچه ارومیه بازگردانده می‌شوند.