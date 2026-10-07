۱۳۱۵ ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز طی پنج سال گذشته با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی در خراسان جنوبی اجرا شده و تاکنون یک هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر در ۱۳۱ نقطه استان شناسایی، کشف و توقیف شده است.

وی با اشاره به مصرف بالای برق تجهیزات استخراج رمزارز افزود: هر دستگاه ماینر غیرمجاز به طور متوسط به اندازه مصرف برق حدود ۱۲ خانوار مسکونی انرژی مصرف می‌کند و فعالیت همزمان تعداد زیادی از این تجهیزات می‌تواند فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع برق وارد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در دوره‌های اوج مصرف برق، به‌ویژه در فصل گرما، می‌تواند تأمین پایدار برق مشترکان را با چالش مواجه کند؛ از این رو شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات در دستور کار شرکت قرار دارد.

دادگر با بیان اینکه روند شناسایی مراکز غیرمجاز همچنان ادامه دارد، گفت: از مجموع تجهیزات کشف‌شده، ۳۷۲ دستگاه مربوط به ۴۴ مرکز بوده که طی سال گذشته شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی همکاری دستگاه‌های مسئول را در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز مؤثر دانست و بیان کرد: برخورد قانونی با مراکز و تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز در استان ادامه خواهد داشت.

پاداش تا ۳۲۰ میلیون تومانی برای گزارش ماینرهای غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موضوع را به شرکت برق اطلاع دهند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند نام استان، شهرستان و نشانی محل موردنظر را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و اطلاعات دریافتی به صورت محرمانه بررسی خواهد شد.

دادگر گفت: در صورت منجر شدن گزارش مردمی به کشف ماینر غیرمجاز، مطابق ضوابط برای گزارش‌دهنده پاداش در نظر گرفته می‌شود که این پاداش می‌تواند تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان باشد؛ همچنین برای ۱۰ ماینر نخست، به ازای هر دستگاه سه میلیون تومان پاداش تعیین شده است.

وی از مردم خواست موارد مربوط به مصرف غیرمجاز یا غیرمتعارف برق را نیز گزارش کنند و افزود: این موارد از طریق سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ به صورت محرمانه قابل اعلام است.