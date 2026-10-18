به گزارش خبرگزاری مهر از توانیر، محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به آمار مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در این استان اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تاکنون، ۶۰۱ مزرعه با مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۵ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی توان مصرفی این تجهیزات را ۲۴ هزار و ۱۵۰ کیلووات اعلام کرد و افزود: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها، از مصرف بیش از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق جلوگیری شده است؛ رقمی که شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، آن را معادل مصرف ماهانه ۵۷ هزار و ۹۵۹ مشترک خانگی در فصل گرم سال اعلام کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز ۴۸ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۸۹۹ دستگاه ماینر در این استان شناسایی و جمع‌آوری شده است. توان مصرفی این تجهیزات سه هزار و ۳۹ کیلووات بوده و جمع‌آوری آن‌ها از مصرف بیش از ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار کیلووات‌ساعت برق جلوگیری کرده است.

محمودی با اشاره به آمار شناسایی ماینرهای غیرمجاز از ابتدای مهرماه تا زمان اعلام این آمار گفت: در این مدت ۶ مزرعه با ۴۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران کشف شده که توان مصرفی آن‌ها ۱۲۲ کیلووات بوده است.

به گفته وی، جمع‌آوری این تجهیزات از مصرف ۸۷ هزار و ۸۴۰ کیلووات‌ساعت برق جلوگیری کرده است؛ میزان مصرفی که معادل مصرف ماهانه ۲۹۳ مشترک خانگی در فصل گرم سال اعلام شده است.

محمودی همچنین از شناسایی یک مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز شامل پنج دستگاه ماینر در ورامین، پیش از راه‌اندازی و آغاز فعالیت آن خبر داد.