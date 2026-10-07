به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در آیین «جشن عاطفه‌ها» که در دبیرستان دوره اول فرزانگان خرم‌آباد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، اظهار کرد: آموزش و یادگیری هسته اصلی نظام تعلیم و تربیت است، اما غایت نهایی مدرسه محسوب نمی‌شود؛ چراکه نسل امروز علاوه بر دانش و مهارت‌های علمی، به مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و اخلاقی برای زیستن در جامعه نیاز دارد.

مدرسه؛ محیطی برای تمرین زندگی اجتماعی

وی افزود: تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه دوران آموزش غیرحضوری، نشان داد که بخش مهمی از کارکرد مدرسه در ارتباط چهره‌به‌چهره، تعامل اجتماعی و زیست جمعی دانش‌آموزان شکل می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: مدرسه واقعی محیطی برای تمرین زندگی و یادگیری مفاهیمی همچون گفت‌وگو، مدارا، همدلی، مسئولیت‌پذیری و احترام به کرامت انسان‌هاست و این مؤلفه‌ها باید در کنار آموزش‌های علمی مورد توجه قرار گیرند.

جشن عاطفه‌ها؛ تمرین نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی

سهرابی پویش «جشن عاطفه‌ها» را فراتر از یک برنامه مناسبتی دانست و گفت: این پویش زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که از یک رویداد مقطعی فراتر رفته و به یک فرهنگ مستمر در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها تبدیل شود.

وی افزود: دانش‌آموز در چنین برنامه‌هایی، مفهوم نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را نه در قالب محفوظات کتاب‌های درسی، بلکه در میدان عمل تجربه می‌کند و می‌آموزد جامعه زمانی قدرتمند و پایدار خواهد بود که اعضای آن نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.

مدرسه توانمند؛ زیربنای جامعه توانمند

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه کیفیت مدارس، آینده جامعه را شکل می‌دهد، اظهار کرد: اگر به دنبال جامعه‌ای مقتدر، آگاه، پویا و بانشاط هستیم، باید این مؤلفه‌ها را در مدرسه جست‌وجو کنیم.

سهرابی خاطرنشان کرد: قامت هر جامعه در آینه قامت مدارس آن بازتاب پیدا می‌کند و مدرسه توانمند، زیربنای جامعه توانمند است.

فراخوان پژوهشی برای بررسی فقر و عدالت تربیتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان را به ایفای نقش فعال‌تر در مسائل اجتماعی دعوت کرد و پیشنهاد داد پویش «شور عاطفه‌ها» به موضوعی برای پژوهش و مسئله‌شناسی دانش‌آموزان تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خطاب به دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان گفت: انتظار می‌رود دانش‌آموزان در قالب گروه‌های پژوهشی سه تا هفت نفره، موضوعاتی همچون علل و پیامدهای فقر اجتماعی و راهکارهای عملیاتی تحقق عدالت تربیتی را مورد بررسی قرار دهند و با مطالعه تجربه‌های سایر جوامع، راهکارهایی بومی، کاربردی و قابل اجرا ارائه کنند.

داوری پژوهش‌های دانش‌آموزی تا پایان آذرماه

سهرابی افزود: آموزش و پرورش و کمیته امداد استان آمادگی دارند این آثار را تا پایان آذرماه بررسی و داوری کرده و در همایشی ویژه از پژوهش‌های برتر دانش‌آموزی تقدیر کنند.

وی تأکید کرد: دانش‌آموز نخبه تنها کسی نیست که در آزمون‌های علمی موفق می‌شود، بلکه نخبه واقعی کسی است که توانایی خود را در مسیر حل مسائل جامعه و کمک به دیگران به کار می‌گیرد.

همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد برای تحقق عدالت تربیتی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای کاهش فاصله‌های آموزشی و تربیتی اظهار کرد: همراهی کمیته امداد امام خمینی(ره) با آموزش و پرورش، نمونه‌ای روشن از همکاری برای تحقق عدالت آموزشی و تربیتی است.

سهرابی افزود: توزیع بیش از ۴۸ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار و حمایت از حضور ۵۳۱ دانش‌آموز مستعد در فرآیند آزمون‌های مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، اقدامی مؤثر از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی و حمایت از استعدادهایی است که ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی از مسیر پیشرفت باز بمانند.