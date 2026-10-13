کردکوی،رتبه نخست توزیع کتب درسی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوری ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طبق آخرین آمار رسمی سامانه سفارش و توزیع کتاب‌های آموزشی، شهرستان کردکوی با پوشش ۹۹.۸۵ درصدی، رتبه نخست توزیع کتب درسی در استان گلستان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: بالغ بر ۹۷ درصد کتب پیش از آغاز سال تحصیلی در مدارس توزیع شد و تعداد اندکی از عناوین درسی نظیر آمادگی دفاعی یا برخی کتب شاخه فنی و حرفه‌ای به دلیل تغییرات محتوایی یا چاپ متمرکز کشوری، طی روزهای اخیر به استان تحویل داده شده و بلافاصله بین دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حتی یک جلد کتابِ توزیع‌نشده در انبارهای شهرستان وجود ندارد.

مدیر آموزش و پرورش کردکوی با اشاره به دلایل انفرادی جاماندن برخی دانش‌آموزان از دریافت کتب درسی گفت: دانش‌آموزانی که با تجدیدی شهریورماه روبه‌رو بوده‌اند، متقاضیان تغییر رشته، افراد مردد در انتخاب رشته، مهاجران جدید به شهرستان یا دانش‌آموزان اتباع که فرآیند ثبت‌نام آنان دیرهنگام تکمیل شده، ممکن است کتاب را دیرتر دریافت کنند، با این حال، با دستور اداره کل، مدیران مدارس برای تسهیل امور خانواده‌ها شخصاً فرآیند ثبت سفارش را پیگیری کرده‌اند تا دانش‌آموزی بدون کتاب نماند.

سرنوشت ۵ مدرسه فرسوده کردکوی و بهره‌گیری از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات

یوری در ادامه با اشاره به وضعیت ۵ مدرسه فرسوده شهرستان توضیح داد: لیست مدارس نیازمند مقاوم‌سازی و نوسازی به اداره کل نوسازی مدارس ارسال شده است، با تشکیل جلسات مجمع خیرین در فرمانداری و استفاده از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیاتِ صنایع و واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری صورت گرفت.

وی افزود: پروانه و زیرساخت‌های لازم با همکاری شهرداری تهیه شده و هم‌اکنون از این ۵ واحد آموزشی، دو فضای آموزشی در حال احداث هستند که طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال به چرخه خدمت‌رسانی وارد خواهند شد.