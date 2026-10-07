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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

احداث کمربندی کنارگذر غربی عجب شیر پس از ۱۵ سال

احداث کمربندی کنارگذر غربی عجب شیر پس از ۱۵ سال

عجب شیر- فرماندار عجب‌شیر از آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی شهرستان عجب پس از ۱۵ سال وقفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس سلطان‌پور روز چهارشنبه گفت: پس از سال‌ها رکود و فراز و نشیب، این طرح با انتخاب پیمانکار جدید و تأمین منابع مالی لازم، اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به تأثیر اقتصادی این طرح گفت: احداث کمربندی غربی نقش بسزایی در توسعه مشاغل اصناف و رونق اقتصادی عجب‌شیر خواهد داشت. با تکمیل این طرح، بار ترافیکی مسیرهای داخلی شهر کاهش می‌یابد و مسیر تردد خودروهای عبوری روان‌تر می‌شود.

فرماندار عجب‌شیر افزود: کمربندی غربی سال‌ها است به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان مطرح است و با استقرار ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه، امیدها برای بهره‌برداری از این طرح حیاتی جان تازه‌ای گرفته است.

کد مطلب 6970741

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