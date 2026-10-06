تولید ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن پیاز در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیم‌زاده عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تعهد کشت پیاز آذربایجان شرقی در سال زراعی ۱۴۰۵ شامل کشت‌های تابستانه و پاییزه، یک هزار و ۶۰۰ هکتار تعیین شده بود، اما با توجه به کاهش منابع آبی و ضرورت رعایت الگوی کشت، سطح زیرکشت این محصول به یک هزار و ۳۴۰ هکتار کاهش یافت.

وی ادامه داد: محدودیت منابع آبی به‌ویژه در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، یکی از عوامل اصلی کاهش سطح کشت پیاز در استان بوده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به شیوه کشت این محصول گفت: پیاز در استان به دو صورت تابستانه و پاییزه کشت می‌شود و براساس برآوردهای انجام‌شده، از سطح زیرکشت موجود حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن محصول با متوسط عملکرد ۵۲ تن در هکتار تولید خواهد شد.

پیاز آذربایجان شرقی در بازارهای داخلی و خارجی

رحیم‌زاده با اشاره به بازار مصرف محصول تولیدی استان بیان کرد: بخش عمده پیاز تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل آذربایجان شرقی، به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر خواهد شد.

وی ارقام عمده پیاز کشت‌شده در استان را شامل زرقان، قرمز آذرشهر، النا و گلدن و همچنین برخی ارقام بومی و محلی عنوان کرد و گفت: این ارقام براساس برنامه ابلاغی الگوی کشت، عمدتاً در شهرستان‌های عجب‌شیر، ملکان، بناب، شبستر، آذرشهر و هوراند کشت می‌شوند.

توسعه روش‌های نوین آبیاری

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی شرایط اقلیمی، مدیریت مناسب مزارع، رعایت اصول فنی در مراحل کاشت و داشت، استفاده از بذور اصلاح‌شده و توسعه کشت نشایی را از عوامل مؤثر در تولید پیاز باکیفیت در استان دانست.

به گفته وی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، به‌ویژه آبیاری با نوار تیپ، نیز در افزایش بهره‌وری آب و تولید این محصول نقش دارد.

رحیم‌زاده با تأکید بر تداوم کشت پیاز در چارچوب الگوی کشت استان گفت: پیاز به دلیل ویژگی‌های زراعی و جایگاه آن در سبد غذایی خانوار، از محصولات مهم بخش زراعت آذربایجان شرقی محسوب می‌شود و بهره‌برداران باید ضمن رعایت الگوی کشت، مدیریت مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری را مورد توجه قرار دهند.

ضرورت شناسنامه‌دار شدن محصولات سبزی و صیفی

وی همچنین بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن محصولات سبزی و صیفی تأکید کرد و افزود: برای ارتقای امنیت غذایی، حفظ سلامت جامعه و تسهیل فرآیند تجارت و صادرات محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان پیاز خوراکی باید برای دریافت شناسه محصول و کد QR اقدام کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برخورداری از شناسه محصول و کد QR می‌تواند از بروز مشکل در فرآیند صادرات، مصرف و رعایت الزامات قرنطینه‌ای جلوگیری کند.

رحیم‌زاده محدودیت منابع آبی را از مهم‌ترین چالش‌های تولید پیاز در آذربایجان شرقی دانست و گفت: این محدودیت به‌ویژه در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، امکان توسعه سطح زیرکشت پیاز را محدود کرده است.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف آب و اجرای دقیق الگوی کشت، نقش مهمی در تداوم تولید پیاز در استان خواهد داشت.