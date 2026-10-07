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کد مطلب 6970762
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

روایت لگویی از ۷ اکتبر و طوفان‌الاقصی

روایت لگویی از ۷ اکتبر و طوفان‌الاقصی

انیمیشنی با سبک لگویی به مناسبت سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، روایت تصویری متفاوتی از این رویداد ارائه می‌کند.

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