دریافت 8 MB کد مطلب 6970762 https://mehrnews.com/x3dght ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱ کد مطلب 6970762 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱ روایت لگویی از ۷ اکتبر و طوفانالاقصی انیمیشنی با سبک لگویی به مناسبت سالروز عملیات طوفانالاقصی، روایت تصویری متفاوتی از این رویداد ارائه میکند. کپی شد مطالب مرتبط طوفان الاقصی، مسئله فلسطین را دوباره به افکار عمومی جهان یادآوری کرد واکاوی یک شبهه راهبردی؛ آیا اجرای عملیات طوفان الاقصی عاقلانه بود؟ آمار تکان دهنده ۳ سال جنایت رژیم صهیونیستی در غزه برچسبها انیمیشن طوفان الاقصی غزه
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