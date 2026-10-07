 آمار تکان دهنده ۳ سال جنایت رژیم صهیونیستی در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، وزارت بهداشت فلسطین ضمن صدور بیانیه‌ای در سومین سالروز اجرای عملیات طوفان الاقصی توسط گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۷۸ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک ‌هزار و ۴۶۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۱۶۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین در این مدت پیکر ۸۳۶ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

۷۲ هزار کودک فلسطینی یتیم شده‌اند

از سوی دیگر وزارت توسعه اجتماعی غزه اعلام کرد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای در نوار غزه بر جای گذاشته و شمار کودکانی که پدر یا مادر خود را از دست داده‌اند به ۷۱ هزار و ۸۴۶ نفر رسیده است.

۸۶ هزار زن سرپرست خانوار در غزه

بر اساس این گزارش، شمار زنان بیوه در نوار غزه نیز به ۶۴ هزار و ۴۱۳ نفر رسیده و حدود ۸۶ هزار خانواده اکنون توسط زنان سرپرستی می‌شوند؛ رقمی که نزدیک به یک ‌چهارم خانواده‌های نوار غزه را شامل می‌شود.

وزارت توسعه اجتماعی غزه همچنین اعلام کرد ۱۱۸ هزار و ۸۷۶ سالمند در این باریکه در شرایطی استثنایی ناشی از آوارگی‌های مکرر، از دست دادن منازل، قطع خدمات درمانی و دشواری دسترسی به دارو و درمان زندگی می‌کنند.

بر اساس آمار این وزارتخانه، شمار بیماران و افراد دارای معلولیت به ۱۶ هزار و ۹۶۳ نفر رسیده است. جراحات شدید و موارد قطع عضو نیز نیاز به خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، اندام‌های مصنوعی و تجهیزات کمک‌توانبخشی را افزایش داده است.

۱.۲ میلیون آواره در غزه

این گزارش حاکی است ۲۵۸ هزار و ۹۲۷ خانواده آواره در ۲۰۹۰ مرکز اسکان در مناطق مختلف نوار غزه حضور دارند و با نیاز فوری به وسایل و امکانات اسکان مواجه هستند.

وزارت توسعه اجتماعی غزه افزود بیش از ۱.۲ میلیون نفر در نوار غزه با سطح بحران یا شرایط شدیدتر ناامنی غذایی مواجه هستند و شمار خانواده‌های ثبت‌ شده در سامانه ملی امدادرسانی که به کمک نیاز دارند، به ۵۳۰ هزار خانواده رسیده است.

این وزارتخانه با تاکید بر ضرورت تامین فوری غذا، دارو و سرپناه برای فلسطینیان در نوار غزه، از جامعه بین‌المللی و نهادهای کمک‌کننده خواست منابع مالی فوری و پایدار برای برنامه‌های حمایت اجتماعی فراهم کنند، از کودکان یتیم و خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند حمایت کنند و شبکه‌های حمایت اجتماعی را بازسازی کنند.

شهادت حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز، دانشجو و کادر آموزشی

وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۱ هزار و ۸۰۶ دانش‌آموز، دانشجو و کادر آموزشی در نوار غزه و کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند و ده‌ها مدرسه، دانشگاه و ساختمان آموزشی نیز طی سه سال جنگ و حملات رژیم صهیونیستی تخریب شده است.

بر اساس این گزارش، در نوار غزه بیش از ۱۹ هزار و ۱۸۹ دانش‌آموز مدارس و یک ‌هزار و ۳۸۶ دانشجوی دانشگاه‌ها به شهادت رسیده‌اند. همچنین ۲۸ هزار و ۵۸۶ دانش‌آموز و ۳ هزار و ۸۲ دانشجو با جراحات مختلف زخمی شده‌اند.

در کرانه باختری نیز ۱۳۴ دانش‌آموز و ۳۹ دانشجو به شهادت رسیده و ۸۷۱ دانش‌آموز و ۲۸۳ دانشجو زخمی شده‌اند. همچنین ۴۱۶ دانش‌آموز مدارس و ۴۸۱ دانشجو توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد در نوار غزه ۸۰۵ نفر از کارکنان مدارس و ۲۴۶ نفر از استادان و کارکنان دانشگاه‌ها به شهادت رسیده‌اند. همچنین ۳ هزار و ۲۹۸ نفر از کارکنان مدارس و یک ‌هزار و ۴۹۳ نفر از کارکنان و کادر دانشگاهی زخمی شده‌اند.

در کرانه باختری نیز ۷ نفر از کادر مدارس به شهادت رسیده و ۲۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. رژیم صهیونیستی همچنین بیش از ۱۷۶ معلم و کارمند مدارس و ۲۱ نفر از کارکنان دانشگاه‌ها را بازداشت کرده است.

تخریب ۲۸۴ مدرسه در غزه

این گزارش در بخش مربوط به هدف قرار گرفتن موسسات آموزشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی بیش از ۱۷۹ مدرسه دولتی را در نوار غزه به طور کامل تخریب کرده و بیش از ۱۰۵ مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی «آنروا» را نیز بمباران و ویران کرده است.

همچنین بیش از ۶۳ ساختمان دانشگاهی در نوار غزه به طور کامل تخریب شده است.

هلاکت ۲۳۴۷ صهیونیست از آغاز جنگ تاکنون

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با سومین سالگرد هفتم اکتبر، آماری از کشته‌ها و خسارات این رژیم از آغاز جنگ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حوادث هفتم اکتبر تاکنون ۱۳۱۸ نفر از نظامیان ارتش و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی و ۱۰۲۹ شهرک‌نشین به هلاکت رسیده اند. از میان شهرک‌نشینان کشته‌ شده، ۷۷۸ نفر در روز هفتم اکتبر و ۲۵۱ نفر پس از آن کشته شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد ۲۵۱ نفر در جریان هفتم اکتبر اسیر و به نوار غزه منتقل شدند که همه آنان بازگردانده شده‌اند؛ حدود ۴۰ نفر از آنان در دوره اسارت کشته شدند و اجسادشان به اراضی اشغالی بازگردانده شد.

بر اساس این آمار، از آغاز جنگ حدود ۳۰ هزار نفر از نظامیان ارتش و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی نیز زخمی شده‌اند که حدود ۶۳ درصد آنان با آسیب‌های روانی و اختلال استرس پس از سانحه مواجه هستند.