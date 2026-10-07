«ایل مرد» به تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایل مرد» روایتی داستانی از زندگی شهید هدایت‌الله طیب است؛ جوانی که مسیر زندگی‌اش از دوران دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب آغاز می‌شود و در ادامه به میدان مبارزه، دفاع از انقلاب و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی می‌رسد.

اکبر صحرایی در این کتاب تلاش کرده است زندگی شهید طیب را نه در قالب یک زندگی‌نامه صرفاً گزارشی، بلکه در قالب روایتی داستانی و پرکشش بازسازی کند؛ روایتی که مخاطب را از فضای زندگی و دغدغه‌های این دانشجوی جوان به سال‌های پرالتهاب انقلاب و سپس میدان جنگ می‌برد.

بخش‌هایی از کتاب به دوران حضور طیب در آمریکا و فعالیت‌های دانشجویی او اختصاص دارد؛ دوره‌ای که در شکل‌گیری نگاه سیاسی و اجتماعی او نقش مهمی داشته است. روایت سپس به سال‌های پس از پیروزی انقلاب و حضور او در جبهه می‌رسد؛ جایی که طیب در قامت یکی از نیروهای مؤثر گردان تانک، در کنار دیگر رزمندگان حضور پیدا می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

همه چیز از آمدن طیب شروع شد! اگر نیامده بود یقیناً استوار گلاب زاده، فرمانده گردان تانک امام مهدی(عج) ارتش را به رگبار ژ3 بسته بودم و بعد خودم محاکمه صحرایی می شدم و خلاص! انگار خدا دوستم داشت که طیب را از آن سر دنیا، کالج سن پترزبورگ و دانشگاه فلوریدای آمریکا فرستاد وسط معرکه جنگ ایران و عراق در محور ایستگاه 7 آبادان تا بشود فرمانده من.

کتاب «ایل مرد» به قلم اکبر صحرایی، در ۲۳۲ صفحه و با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه، در سال پاییز ۱۴۰۵ توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شده است.