به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه با حضور حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مرتضی کارآموزیان رئیس سازمان بسیج رسانه کشور و جمعی از اهالی رسانه، چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

در ادامه این برنامه، از برگزیدگان این دوره از جشنواره ابوذر تجلیل شد.

بخش عکس

رتبه اول: وحید خادمی

بخش تیتر

رتبه اول: مجتبی رستگار، سیستان و بلوچستان

بخش گزارش

رتبه اول: انسیه اسماعیلی و محمدرضا کارگذار

بخش مصاحبه

رتبه اول: خانم غزانی از گروه رسانه‌ای تیرنگ استان مازندران شهرستان ساری

بخش موشن و کاریکاتور

رتبه اول: لیلی فتح‌العلومی از استان اردبیل

بخش یادداشت

رتبه اول: محمدصادق درفشی از استان کهکیلویه و بویراحمد

بخش مستند

رتبه اول: فاطمه باقری

بخش پادکست

رتبه اول: نازنین ملکی

برگزیدگان مراکز آفرینش‌های بسیج:

میلاد قائمی از استان خوزستان

محمدرضا نباتی از خراسان جنوبی

سید محمدجواد جعفری از استان گیلان

همچنین از جمعی از خبرنگاران صدا و سیما نیز تقدیر شد:

حسین اژدهایی، مرکز هرمزگان

یوسف سلامی با روایت خیابان

سید محمدرضا حسینی بای

سحر قناعت

علی رضوانی، خبرنگار بدون تعارف

زینب چخماقی

محمدجواد رضاسلطانی

نفیسه سهرابیان

بخش خبرنگاران خارجی:

مختار حداد، خبرنگار روزنامه الوفاق

حامی حامدی، خبرنگار روسیه

هانی الخاطر، خبرنگار العهد عراق

مالک عابده، شبکه المیادین

علی جعفر، المسیره یمن

مدیر دفتر تلویزیون المنار

همچنین از افراد زیر نیز تقدیر شد:

محمدجواد اخوان، روزنامه جوان، برای یادداشت نمونه

الهه خوانساری، مدرس نمونه سواد رسانه‌ای

حیدر خسروی، خبرنگار میدانی

حسین شریعتمداری

فرشاد عالی، جانباز رسانه جنگ اخیر

محمد حقیقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

احسان کفش‌دار طوسی، خبرنگار روایتگر حضور مردم در میادین

محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل خبرگزاری مهر، برای برترین مصاحبه‌ها از خبرگزاری مهر

هادی کهن‌دل، مدیر خبرگزاری دفاع مقدس، برای برترین روایت از دفاع مقدس

امیرمحمد نیک‌آمال، مدیرعامل خبرگزاری بسیج

مقداد ذکی‌زاده، فعال رسانه جبهه انقلاب

فرح عبدی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی