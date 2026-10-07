پایش ۳۹۳ مزرعه مرغ اجداد و مادر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: با توجه به استقرار واحدهای منحصر به‌فرد مرغ اجداد تخم‌گذار کشور و همچنین فعالیت واحدهای متعدد مرغ مادر به عنوان واحدهای مولد در استان قزوین، پایش و مراقبت از این واحدها در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان قرار دارد.

وی افزود: در راستای اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه مراقبت و پایش بیماری‌های طیور، پایش‌های دوره‌ای و منظم در فواصل زمانی مشخص ۳۰ و ۴۵ روزه انجام می‌شود که شامل بازدید از مزارع و اخذ نمونه‌های لازم برای انجام آزمایش‌های تخصصی است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین ادامه داد: در یک سال گذشته در مجموع ۳۹۳ بازدید از مزارع مرغ اجداد و مرغ مادر فعال استان انجام شده و ۳۷ هزار و ۳۲۲ نمونه آزمایشگاهی نیز از این واحدها اخذ شده است.

جلوخانی تصریح کرد: آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های مهم و استراتژیک طیور، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، در آزمایشگاه‌های مرجع و تشخیصی اداره کل دامپزشکی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت واحدهای مرغ اجداد و مادر در زنجیره تولید طیور گفت: این واحدها در رأس هرم تولید تخم‌مرغ و گوشت مرغ قرار دارند و سلامت آنها تأثیر مستقیمی بر استمرار تولید در بخش طیور دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های مراقبت فعال، پایش مستمر و رصد بیماری‌ها در مزارع مرغ اجداد و مادر، نقش مهمی در ارتقای سطح بهداشت این واحدها و استمرار تولید تخم‌مرغ و گوشت مرغ در استان و کشور دارد.

