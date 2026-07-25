تقویت امنیت زیستی صنعت طیور همدان با مصرف ۴۰ میلیون دوز واکسن

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین نقیپور ظهر شنبه با تشریح اقدامات حوزه سلامت و بهداشت طیور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در مزارع مرغ گوشتی استان همدان انجام شده است که نظارتهای بهداشتی مستمر بر تمامی مراحل این فرآیند اعمال میشود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه به منظور مهار بیماریهای واگیردار افزود: علاوه بر توزیع و مصرف گسترده واکسن در بخش صنعتی، مرحله چهاردهم طرح رایگان ایمنسازی طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل نیز در بهار سال جاری عملیاتی شد که در آن بیش از ۸۱۰ هزار قطعه طیور روستایی در سراسر استان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه به تشریح اقدامات آزمایشگاهی و پایش سلامت گلهها پرداخت و تصریح کرد: در راستای مراقبت مستمر از مزارع مرغ مادر و اجداد ۱۷ نوبت نمونهگیری تخصصی انجام و در مجموع یکهزار و ۶۸۵ نمونه سرم و سواب جهت تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای مهم نظیر آنفلوانزا، سالمونلا و مایکوپلاسما به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است.
نقیپور همچنین با اشاره به رصد وضعیت زنبورستانهای استان از پایش مستمر این واحدها و ارسال ۸۱ نمونه به آزمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: ثبت ۱۰ هزار و ۳۲۰ مورد مراقبت فعال روزانه برای پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، انجام ۵۶۹ بازدید میدانی از واحدهای مختلف پرورشی و صدور مجوز فعالیت برای دومین مزرعه مرغ اجداد در استان همدان از دیگر گامهای شاخص این اداره کل در مسیر حفظ سرمایه دامی و ارتقای امنیت غذایی کشور در سال جاری به شمار میرود.
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