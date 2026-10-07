دریافت 31 MB کد مطلب 6970830 https://mehrnews.com/x3dgjR ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ کد مطلب 6970830 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ «حماسه نادر»؛ روایت ماندگار از شهید نادر مهدوی نماهنگ «حماسه نادر» به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه و سالروز شهادت شهید نادر مهدوی و یارانش منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط روبیو: تنگه هرمز باز است! باید روایت فلسطین را به جهان برسانیم حفاظت از هورالعظیم محور گفتوگوی مسئولان و جوامع محلی سردار جوانی: دشمن در محاسبه فروپاشی ایران دچار خطای فاحش محاسباتی شد چرا واشنگتن در حال تقویت آرایش دریایی خود است؟ برچسبها نیروی دریایی ارتش نیروی دریایی شهدا
نظر شما