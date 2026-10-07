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کد مطلب 6970830
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

«حماسه نادر»؛ روایت ماندگار از شهید نادر مهدوی

«حماسه نادر»؛ روایت ماندگار از شهید نادر مهدوی

نماهنگ «حماسه نادر» به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه و سالروز شهادت شهید نادر مهدوی و یارانش منتشر شد.

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