به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی و توافق‌سازی برای طراحی و اجرای برنامه جامع حفاظت و احیای تالاب هورالعظیم، با طرح دغدغه‌های جوامع محلی، متخصصان و کنشگران محیط زیستی و تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های مسئولان برای حفاظت از این زیست‌بوم برگزار شد؛ نشستی که بر ضرورت توسعه متوازن و توجه همزمان به محیط زیست و توسعه اجتماعی تأکید داشت.

این نشست عصر سه شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، به همت شرکت متن و با حضور جمعی از مسئولان، متخصصان، کنشگران محیط زیستی، نمایندگان جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی در شرکت متن برگزار شد.

در ابتدای این نشست، نصراله زارعی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی و ضرورت گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان مجموعه‌های صنعتی، دستگاه‌های مسئول، متخصصان محیط زیست و جوامع محلی تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان جوامع محلی، به‌ویژه ساکنان شهر رفیع، به بیان دغدغه‌ها و مسائل خود درباره وضعیت تالاب هورالعظیم و تأثیرات آن بر زندگی و معیشت مردم منطقه پرداختند.

همچنین فعالان و متخصصان محیط زیست در سطوح استانی و ملی، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را درباره مهم‌ترین چالش‌های تالاب، از جمله خشکسالی، تغییرات اقلیمی و آلودگی آب هورالعظیم مطرح و بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مؤثر برای حفاظت و احیای این زیست‌بوم ارزشمند تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان ریاست جمهوری، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شماری از دیگر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، بخش‌های مختلف وزارت نفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت حفاظت از تالاب و الزامات توسعه در منطقه مطرح کردند.

حاضران در این بخش بر ضرورت تحقق توسعه متوازن و توجه همزمان به توسعه اجتماعی و صنعتی تأکید کردند و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و جوامع محلی را برای دستیابی به راهکارهای پایدار در حفاظت از تالاب هورالعظیم ضروری دانستند.

در ادامه مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، این نشست را سرآغاز یک گفت‌وگوی کلان، جدی و ملی درباره آینده تالاب هورالعظیم دانست و گفت: این جلسه آغاز یک گفتمان است و می‌خواهیم در ادامه این مسیر، با همفکری و همکاری همه بخش‌ها، فکری اساسی برای تالاب هورالعظیم داشته باشیم.

مدیرعامل متن نفت با اشاره به اهمیت هورالعظیم گفت: تالاب یک موضوع ملی است و حفاظت از آن نیازمند نگاه جامع، همکاری همه دستگاه‌ها و استمرار گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف است.

زارعی همچنین با اشاره به روند صدور مجوز طرح توسعه میدان نفتی سهراب گفت: مجوز این طرح پس از چندین مرحله اصلاح صادر شده و در فرآیند طراحی و اجرای آن، موضوعات و ملاحظات مختلف اکولوژیکی و هیدرولوژیکی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز گفت: حداقل ۸۱ درصد کارکنان میادین غرب کارون را نیروهای بومی تشکیل می‌دهند که این موضوع در راستای توجه به ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی منطقه دنبال شده است.

زارعی همچنین از برگزاری نشست بعدی در استان خوزستان خبر داد و بر تداوم تعامل با جامعه محلی و ذی‌نفعان طرح‌های نفتی منطقه تأکید کرد.

این نشست با هدف ایجاد زمینه برای هم‌افزایی و توافق‌سازی میان دستگاه‌های مسئول، مجموعه‌های صنعتی، متخصصان، کنشگران محیط زیستی و جوامع محلی در مسیر حفاظت و احیای تالاب هورالعظیم برگزار شد.