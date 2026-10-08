ارتباط آمادگی جسمانی در کودکی و افسردگی کمتر در بزرگسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، پژوهشگران اخیراً گزارش دادند که به نظر می‌رسد کودکان فعال و دارای آمادگی جسمانی مناسب، در اواخر دهه ۳۰ و دهه ۴۰ زندگی خود با خطر کمتری برای ابتلا به افسردگی مواجه هستند.

به‌طور مشخص، یافته‌های پژوهشگران حاکی از آن است که آمادگی قلبی-عروقی باعث تقویت سلامت روان کودکان در آینده می‌شود.

از سوی دیگر، ارتباط آشکاری میان قدرت عضلانی و خطر ابتلا به افسردگی مشاهده نشد.

«گرانت تامکینسون»، پژوهشگر دانشگاه آدلاید استرالیا، گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد کودکانی که از آمادگی قلبی-تنفسی بهتری برخوردار بودند، در بزرگسالی کمتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار داشتند.»

تامکینسون در یک بیانیه خبری افزود: «نکته مهم این است که آمادگی جسمانی عاملی است که می‌توانیم آن را تغییر دهیم؛ بنابراین، می‌تواند هدفی کلیدی برای بهبود سلامت روان در درازمدت باشد.»

در این مطالعه جدید، پژوهشگران وضعیت بیش از ۱۰۰۰ نفر را که در سال ۱۹۸۵ (در دوران کودکی) تحت آزمایش آمادگی جسمانی قرار گرفته بودند، پیگیری کردند.

سلامت قلبی-عروقی اکثر کودکان از طریق سنجش سرعت دویدن آن‌ها در مسافت حدود ۱.۶ کیلومتر و آمادگی عضلانی‌شان با انجام پرش طول در حالت ایستاده ارزیابی شد. همچنین ضربان قلب برخی از آن‌ها هنگام رکاب زدن روی دوچرخه ثابت و قدرت پنجه دستشان نیز اندازه‌گیری شد.

تامکینسون گفت: «ما از پیش می‌دانیم که فعالیت بدنی برای سلامت روان مفید است و تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که بزرگسالان دارای آمادگی جسمانی بالاتر، کمتر دچار افسردگی می‌شوند. اما اطلاعات ما درباره اینکه آیا تناسب اندام در اوایل زندگی با سلامت روان بهتر در دهه‌های بعد مرتبط است یا خیر، نسبتاً اندک است.»

نتایج نشان داد که آمادگی قلبی-عروقی بهتر با کاهش ۲۰ درصدی نرخ افسردگی در زنان و کاهش ۱۱ درصدی آن در مردان (در بازه سنی ۳۶ تا ۴۹ سالگی) همراه بوده است.

«بروکلین فریزر»، پژوهشگر ارشد و محقق پسادکترا در دانشگاه تاسمانی استرالیا، در بیانیه‌ای خبری گفت: «قوی‌ترین و پایدارترین ارتباطات در مطالعه ما مربوط به آمادگی قلبی-تنفسی بود؛ یعنی آمادگی‌ای که از طریق فعالیت‌هایی حاصل می‌شود که فرد را به نفس‌نفس زدن می‌اندازد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «عوامل متعددی در بروز افسردگی نقش دارند؛ بدین معنا که هیچ عامل واحدی به‌تنهایی نمی‌تواند خطر ابتلا به آن را توضیح دهد. آمادگی جسمانی ممکن است یکی از قطعات این پازل باشد.»

وی در ادامه افزود: «اگرچه نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم که فقدان آمادگی جسمانی در دوران کودکی موجب افسردگی در بزرگسالی می‌شود، اما یافته‌ها حاکی از آن است که آمادگی جسمانی در کودکی ممکن است مزایایی فراتر از سلامت جسمانی داشته باشد.»