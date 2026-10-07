به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید جمعی از رسانه های کشوری از دریاچه ارومیه در گفتگو ‌ با تشریح آخرین وضعیت آبی و زیستی دریاچه ارومیه، از باقی‌ماندن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه خبر داد و گفت: تداوم بارش‌های مناسب و تسهیل جریان آب در حوزه آبریز می‌تواند روند آبگیری دریاچه را در سال آبی جدید تقویت کند.

وی با تشریح آخرین وضعیت آبی و زیستی دریاچه ارومیه، از باقی‌ماندن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه خبر داد و گفت: تداوم بارش‌های مناسب و تسهیل جریان آب در حوزه آبریز می‌تواند روند آبگیری دریاچه را در سال آبی جدید تقویت کند.

وی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به بیش از ۹ برابر افزایش پیدا کرده و حجم آن ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بیشتر از سال قبل است، گفت: تراز آب دریاچه ارومیه نیز یک متر و ۹ سانتیمتر افزایش یافته است.

جباری با اشاره به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر وسعت آبی دریاچه حدود ۲ هزار و ۷۷۰ کیلومتر مربع و حجم آب آن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی افزود: سال آبی گذشته برای دریاچه ارومیه سال مناسبی بود و بخش قابل توجهی از نیاز آبی آن تأمین شد. نیاز آبی دریاچه حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و با توجه به شرایط موجود، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه باقی مانده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای سال آبی جدید گفت: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی، انتظار می‌رود در سال آبی جدید شاهد بارش‌های مناسبی باشیم و در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، بدون تردید میزان آبگیری دریاچه نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی ادامه داد: همزمان اقدامات مختلفی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه در حال انجام است و وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با همکاری دستگاه‌های مختلف و پیگیری‌های مدیریت عالی استان، اقداماتی برای لایروبی رودخانه‌ها و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات آن است که در صورت وقوع بارندگی‌های مناسب، آب با سهولت بیشتری در مسیر رودخانه‌ها جریان پیدا کرده و وارد دریاچه ارومیه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت مدیریت جریان‌های ورودی به دریاچه تأکید کرد و گفت: بسته ماندن سردهنه‌های کشاورزی در زمان مناسب می‌تواند نقش مهمی در هدایت آب به سمت دریاچه و بهبود روند آبگیری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به آثار افزایش تراز و حجم آب دریاچه بر وضعیت زیستی منطقه اظهار کرد: آبگیری مناسب در سال آبی گذشته، شرایط زیستی بسیار خوبی را در جزایر دریاچه ایجاد کرد و این وضعیت در جمعیت پرندگان نیز قابل مشاهده بود.

وی افزود: دریاچه ارومیه دارای ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ است که چهار جزیره آن از اهمیت ویژه‌ای برای حیات وحش برخوردار هستند. سایر جزایر نیز زیستگاه مهمی برای پرندگان محسوب می‌شوند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد امسال جمعیت قابل توجهی از پرندگان در این جزایر حضور یافته و حتی اقدام به جوجه‌آوری کرده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی این وضعیت را یکی از نشانه‌های مثبت بهبود شرایط زیستی دریاچه دانست و گفت: در سال‌های گذشته و همزمان با کاهش شدید آب دریاچه، شاهد کاهش یا نبود آرتمیا بودیم، اما اکنون این موجود آبزی به‌صورت قابل توجهی در دریاچه مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت آرتمیا و بازگشت پرندگان و جوجه‌آوری آنها در جزایر، نشان می‌دهد که وضعیت زیستی دریاچه ارومیه نسبت به سال‌های گذشته بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.

جباری تأکید کرد: تداوم این شرایط نیازمند استمرار مدیریت منابع آب، افزایش ورودی‌ها، رعایت الگوی مصرف در حوزه آبریز و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است تا روند احیای دریاچه ارومیه در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.