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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

نیاز آبی دریاچه ارومیه ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود

نیاز آبی دریاچه ارومیه ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود

ارومیه - مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: نیاز آبی دریاچه حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید جمعی از رسانه های کشوری از دریاچه ارومیه در گفتگو ‌ با تشریح آخرین وضعیت آبی و زیستی دریاچه ارومیه، از باقی‌ماندن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه خبر داد و گفت: تداوم بارش‌های مناسب و تسهیل جریان آب در حوزه آبریز می‌تواند روند آبگیری دریاچه را در سال آبی جدید تقویت کند.

وی با تشریح آخرین وضعیت آبی و زیستی دریاچه ارومیه، از باقی‌ماندن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه خبر داد و گفت: تداوم بارش‌های مناسب و تسهیل جریان آب در حوزه آبریز می‌تواند روند آبگیری دریاچه را در سال آبی جدید تقویت کند.

وی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به بیش از ۹ برابر افزایش پیدا کرده و حجم آن ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بیشتر از سال قبل است، گفت: تراز آب دریاچه ارومیه نیز یک متر و ۹ سانتیمتر افزایش یافته است.

جباری با اشاره به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر وسعت آبی دریاچه حدود ۲ هزار و ۷۷۰ کیلومتر مربع و حجم آب آن حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی افزود: سال آبی گذشته برای دریاچه ارومیه سال مناسبی بود و بخش قابل توجهی از نیاز آبی آن تأمین شد. نیاز آبی دریاچه حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و با توجه به شرایط موجود، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه باقی مانده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای سال آبی جدید گفت: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی، انتظار می‌رود در سال آبی جدید شاهد بارش‌های مناسبی باشیم و در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، بدون تردید میزان آبگیری دریاچه نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی ادامه داد: همزمان اقدامات مختلفی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه در حال انجام است و وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با همکاری دستگاه‌های مختلف و پیگیری‌های مدیریت عالی استان، اقداماتی برای لایروبی رودخانه‌ها و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات آن است که در صورت وقوع بارندگی‌های مناسب، آب با سهولت بیشتری در مسیر رودخانه‌ها جریان پیدا کرده و وارد دریاچه ارومیه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت مدیریت جریان‌های ورودی به دریاچه تأکید کرد و گفت: بسته ماندن سردهنه‌های کشاورزی در زمان مناسب می‌تواند نقش مهمی در هدایت آب به سمت دریاچه و بهبود روند آبگیری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به آثار افزایش تراز و حجم آب دریاچه بر وضعیت زیستی منطقه اظهار کرد: آبگیری مناسب در سال آبی گذشته، شرایط زیستی بسیار خوبی را در جزایر دریاچه ایجاد کرد و این وضعیت در جمعیت پرندگان نیز قابل مشاهده بود.

وی افزود: دریاچه ارومیه دارای ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ است که چهار جزیره آن از اهمیت ویژه‌ای برای حیات وحش برخوردار هستند. سایر جزایر نیز زیستگاه مهمی برای پرندگان محسوب می‌شوند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد امسال جمعیت قابل توجهی از پرندگان در این جزایر حضور یافته و حتی اقدام به جوجه‌آوری کرده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی این وضعیت را یکی از نشانه‌های مثبت بهبود شرایط زیستی دریاچه دانست و گفت: در سال‌های گذشته و همزمان با کاهش شدید آب دریاچه، شاهد کاهش یا نبود آرتمیا بودیم، اما اکنون این موجود آبزی به‌صورت قابل توجهی در دریاچه مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت آرتمیا و بازگشت پرندگان و جوجه‌آوری آنها در جزایر، نشان می‌دهد که وضعیت زیستی دریاچه ارومیه نسبت به سال‌های گذشته بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.

جباری تأکید کرد: تداوم این شرایط نیازمند استمرار مدیریت منابع آب، افزایش ورودی‌ها، رعایت الگوی مصرف در حوزه آبریز و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است تا روند احیای دریاچه ارومیه در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6970912

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