به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت شرکت سرمایه زرین ماندگار (میلی) از پایگاه خبری «وانا نیوز» درباره انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب مطالبی به این شرکت، پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در جریان رسیدگی، موضوع انتشار مطالب مورد شکایت و مستندات ارائه‌شده از سوی شاکی بررسی شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول و روزنامه نگار وانا نیوز را در خصوص اتهام مطرح‌شده، مجرم تشخیص داد.

بر اساس اعلام سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه با بررسی مستندات پرونده و محتوای مکالمات ارائه‌شده، به اتفاق آرا اقدام منتسب به مدیرمسئول و روزنامه نگار «وانا نیوز» را مصداق باج‌گیری و سوءاستفاده از حرفه روزنامه‌نگاری دانسته و متهمان را در اتهام مطرح‌شده مجرم تشخیص داده است. این موضوع در پی شکایت شرکت سرمایه زرین ماندگار و در ارتباط با نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ بوده است.

متعاقب رسیدگی قضایی، شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران نیز در این پرونده رأی بر مجرمیت صادر کرده است. میلی تأکید دارد که پیگیری این پرونده صرفاً در چارچوب حقوق قانونی خود و با هدف صیانت از اعتبار شرکت و جلوگیری از انتشار مطالب خلاف واقع انجام شده است و رأی صادرشده در مهلت قانونی قابل فرجام‌خواهی است.

امیرحسین صدقی، مدیر ارتباطات میلی درباره این پرونده گفت: از ابتدا تصمیم ما این بود که در برابر چنین فشاری وارد معامله نشویم و موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنیم. ما نقد رسانه‌ها را حق آن‌ها می‌دانیم و خودمان را هم موظف به پاسخ‌گویی می‌دانیم، اما وقتی انتشار یا عدم انتشار مطلب به پرداخت پول گره می‌خورد، دیگر با نقد رسانه‌ای مواجه نیستیم. ترجیح ما این بود که به جای پرداخت برای متوقف کردن انتشار مطالب، مستندات خود را ارائه کنیم و اجازه دهیم موضوع در مسیر قانونی بررسی شود.