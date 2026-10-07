توضیحات «وانانیوز» درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:

«احتراماً، در خصوص مطلب منتشرشده در خبرگزاری مهر مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با کد مطلب ۶۹۷۰۹۲۵ و عنوان «باج‌نیوز در دادگاه؛ یک رسانه در پرونده شکایت میلی محکوم شد»، بدین‌وسیله مراتب زیر رسماً اعلام و درخواست می‌گردد:

اولاً، عنوان اتهامی و محکومیت صادرشده در پرونده مورد اشاره، «باج‌گیری» یا «اخاذی» نبوده و دادگاه نیز در دادنامه صادره، حکمی مبنی بر محکومیت مسئولان وانانیوز به ارتکاب جرم باج‌گیری یا اخاذی صادر نکرده است.

تعبیر «مصداق باج‌گیری و سوءاستفاده از حرفه روزنامه‌نگاری» که در گزارش‌های مربوط به جلسه دادگاه منعکس شده، ناظر بر نظر اعلامی هیأت منصفه بوده و از حیث حقوقی نباید با «عنوان اتهامی پرونده» یا «مفاد حکم دادگاه» یکسان تلقی گردد.

ثانیاً، در مطلب خبرگزاری مهر، اظهاراتی از آقای امیرحسین صدقی، مدیر ارتباطات شرکت سرمایه زرین ماندگار، منتشر شده که طی آن ادعا شده است «انتشار یا عدم انتشار مطلب به پرداخت پول گره می‌خورد» و همچنین از «پرداخت برای متوقف کردن انتشار مطالب» سخن گفته شده است.

این عبارات، ادعاهای منتسب به گوینده آن است و دادنامه صادرشده متضمن محکومیت اظهارکنندگان به جرم باج‌گیری یا اخاذی نیست.

ثالثاً، همان‌گونه که در متن منتشرشده توسط خبرگزاری مهر نیز تصریح گردیده، دادنامه مورد اشاره در زمان انتشار خبر، قابل فرجام‌خواهی بوده و قطعیت نیافته است.

وانانیوز نسبت به اصل گزارش خبرگزاری مهر از جریان رسیدگی قضایی، اعلام نظر هیأت منصفه و صدور دادنامه اعتراضی ندارد؛ اعتراض حاضر صرفاً ناظر بر ضرورت تفکیک دقیق میان «نظر هیأت منصفه»، «عنوان اتهامی پرونده»، «مفاد دادنامه دادگاه» و «ادعاهای مطرح‌شده از سوی مدیر ارتباطات شرکت شاکی» است.

لذا مستنداً به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، ضمن اعمال حق پاسخ، درخواست می‌شود:

۱ـ متن این پاسخ در چارچوب الزامات مقرر در ماده ۲۳ قانون مطبوعات منتشر گردد.

۲ـ عنوان و نحوه ارائه مطلب به نحوی اصلاح شود که شائبه محکومیت وانانیوز، مدیرمسئول یا عوامل آن به جرم «باج‌گیری» یا «اخاذی» ایجاد نکند.

۳ـ در صورت باقی ماندن اظهارات اشخاص ثالث درباره پرداخت وجه یا توقف انتشار مطالب، به نحو روشن مشخص گردد که این مطالب «ادعای گوینده» بوده و نه مفاد حکم محکومیت صادرشده از دادگاه.

این اظهارنامه صرفاً به منظور اعمال حق پاسخ، جلوگیری از استمرار برداشت خلاف مفاد واقعی دادنامه و ثبت رسمی اعتراض ارسال می‌گردد و ارسال آن به هیچ عنوان به معنای اسقاط حق فرجام‌خواهی، پذیرش مفاد دادنامه غیرقطعی، پذیرش ادعاهای شرکت شاکی یا صرف‌نظر از سایر حقوق قانونی و قضایی اظهارکنندگان نیست.

کلیه حقوق قانونی، از جمله حق پیگیری قضایی نسبت به هرگونه انتساب خلاف واقع یا انتساب عنوان مجرمانه خارج از مفاد احکام قضایی، محفوظ است.»