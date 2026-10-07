دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی چند نفر در زمینه حفاری‌های غیرمجاز در ارتفاعات یکی از روستاهای تابعه شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی «حشمت‌آباد» پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

کشف تجهیزات حفاری و مواد منفجره

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: مأموران در یک عملیات موفق شدند چهار نفر از عاملان حفاری‌های غیرمجاز را در حین انجام جرم شناسایی و دستگیر کنند.

نوریان ادامه داد: در بازرسی از محل فعالیت این افراد، یک دستگاه موتور برق، ۲ دستگاه هیلتی (چکش برقی) و ۲ کیلوگرم مواد منفجره کشف شد.

برخورد قاطع پلیس با حفاری‌های غیرمجاز

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با سودجویان و متخلفان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به تخریب اراضی ملی و میراث فرهنگی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی دورود افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.