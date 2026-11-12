به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید بهمن سلیمانی عصر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در راستای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از میراث فرهنگی، پس از اخذ مجوزات قضایی، ماموران انتظامی با انجام چند عملیات متعدد هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری ۱۲ متهم و کشف پنج دستگاه گنج‌یاب، توقیف چهار دستگاه خودروی متخلف در طول ۶ ماه گذشته شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان در حوزه میراث فرهنگی، افزود: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

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