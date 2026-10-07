به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «حضور؛ خیام از نگاه رضا لواسانی» روز جمعه ۱۷ مهر در بنیاد لاجوردی افتتاح می‌شود و تا ۲ ماه ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه علاوه بر نمایش آثار نقاشی این هنرمند، کتاب «حضور، خیام از نگاه رضا لواسانی» هم که به تازگی توسط بنیاد لاجوردی و نشر هنر معاصر منتشر شده رونمایی می‌شود.

کتاب «حضور، خیام از نگاه رضا لواسانی» شامل سه بخش است که در آن نوشتاری از رضا داوری اردکانی (فیلسوف)، مرحوم داریوش شایگان (فیلسوف و شاعر) و مهرداد قیومی بیدهندی (معمار و نویسنده) به همراه آثار لواسانی و اشعاری از خیام آمده است.

لواسانی در این اثر تلاش کرده نگاهی بر کلیت شخصیت خیام که شامل ابعادی چون هندسه و نجوم هم می شود، داشته باشد.

پیش از این هم در مرداد سال گذشته کتابی با عنوان «قاف» توسط لواسانی منتشر و نمایشگاهی هم با همین نام در گالری ۲+ برگزار شد.

رضا لواسانی دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است اما یکی از ویژگی‌هایش که او را از سایر هنرمندان متمایز می‌کند این است که او علاوه بر تحصیلات آکادمیک به مطالعات فلسفی، تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه‌شناسی علاقه دارد و بازتاب این علاقه و مطالعات در آثاری که خلق می‌کند به خوبی دیده می‌شود. او پیش از این، در گالری‌‏هایی چون گالری برگ، آریا و اثر نیز نمایشگاه‌هایی داشته که مورد استقبال واقع شده است. لواسانی در عرصه بین‏‌المللی هم شناخته شده است و در سال ۱۳۹۸ با چیدمانی بزرگ و پر جزئیات از جنس پاپیه ماشه در پاویون ایران در بینال هنر ونیز حضور داشت.

علاقه‌مندان به بازدید از نمایشگاه «حضور» می توانند روزهای سه شنبه تا جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در بنیاد لاجوردی واقع در خیابان کریم‌خان، نجات‌الهی، جعفر شهری (سپند)، پلاک ۲۰، ساختمان شماره ۳۲ حضور پیدا کنند.