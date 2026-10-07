قزوین دومین استان کشور در صدور شناسه یکتا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونان، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ایجاد امنیت بیشتر در معاملات و ساماندهی فرآیند نقل و انتقال املاک به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون افزود: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری اجرای آن به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور معاونان قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد و تاکنون ۸۷ جلسه برای هدایت، هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون برگزار شده است.

چهار هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره محورهای اصلی قانون گفت: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول از طریق رسمی شدن معاملات، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، رفع موانع صدور سند و تعیین تکلیف معاملات و ادعاهای مربوط به املاک پیش از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، چهار هدف اصلی این قانون است.

کشاورز ادامه داد: در چارچوب این قانون، معاملات اموال غیرمنقول باید به سمت ثبت رسمی حرکت کند و مشاوران املاک نیز برای اسناد جدید، مجاز به تنظیم قرارداد عادی نیستند و باید پیش‌نویس معاملات را در سامانه ثبت و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی با اشاره به سه حوزه اسناد، املاک و فناوری در اجرای قانون اظهار کرد: بخش مهمی از این فرآیند بر بستر فناوری و به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تاکنون در اجرای ماده یک قانون، ۴۷ هزار سند به ثبت رسیده و در حوزه مشاوران املاک نیز ۵۹۹ هزار پیش‌نویس توسط مشاوران تنظیم و برای دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است؛ همچنین نزدیک به ۱۴ هزار قرارداد یکسان از طریق پلتفرم‌های مشاوران املاک و سامانه خودکاربری تنظیم و ارسال شده است.

ثبت ادعا برای میلیون‌ها سند مالکیت

کشاورز درباره سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز گفت: این سامانه در آذرماه ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی و از خردادماه ۱۴۰۵ به شکل رسمی آغاز به کار کرد.

وی توضیح داد: در مرحله نخست، اسناد مالکیتی که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده‌اند، مشمول فرصت دو ساله برای ثبت ادعا هستند و این گروه حدود ۲۳ میلیون سند مالکیت را شامل می‌شود.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: پس از پایان مهلت دو ساله، ادعاهای مربوط به این اسناد با مستندات عادی پذیرفته نخواهد شد. گروه دوم، اسناد صادرشده از سال ۱۴۰۵ به بعد هستند که مهلت دو ساله ثبت ادعا برای آنها از زمان صدور سند آغاز می‌شود و تاکنون ۱۱ هزار جلد سند در این بخش قرار گرفته است.

کشاورز ادامه داد: گروه سوم نیز مربوط به املاکی است که اطلاعات آنها از سوی امور اراضی شناسایی و تصرفات مربوط به آنها ضمیمه می‌شود و افراد معترض به این موارد، شش ماه برای ثبت اعتراض فرصت دارند.

وی تصریح کرد: مهلت ثبت ادعا برای این سه گروه از املاک از اول خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و وضعیت سایر املاک نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

قزوین دومین استان کشور در صدور شناسه یکتا

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام اشاره کرد و گفت: قزوین با همکاری دادگستری، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره ثبت، توانست فرآیند صدور شناسه یکتا را عملیاتی کند و به عنوان دومین استان کشور در این زمینه شناخته شود.

کشاورز افزود: تاکنون ۲۱ استان در مرکز استان خود وارد این فرآیند شده‌اند و لازم است اجرای آن به همه شهرداری‌های استان‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شهرهای جدید نیز گسترش پیدا کند.

وی تأکید کرد: هدف این است که با اتصال و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط، نقشه معماری الکترونیکی تأییدشده تنها از مسیر پیش‌بینی‌شده در این قانون پذیرفته شود.

اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، فرآیند صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و تخصیص شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را دنبال می‌کند و قزوین از استان‌های پیشرو در اجرای آزمایشی این فرآیند بوده است.

در پایان این مراسم نیز از خدمات حسن غلامحسینی، مدیرکل پیشین ثبت اسناد و املاک استان قزوین، تقدیر و اکبر پیرمحمدی به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان معرفی شد.

