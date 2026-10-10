فکت چک؛ اخباری که ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-قطع سهمیه بنزین خودروهای فرسوده
منبع تکذیبیه: هیئت دولت
-بازگشت شریفی زارچی استاد سابق دانشگاه شریف به ایران
منبع تکذیبیه: انصافنیوز
-انتشار ویدیویی قدیمی از اظهارات محمدجوادظریف خطاب به میثم مطیعی درباره حجاب و برجام
منبع اصلاحیه: اراج
صدور حکم اعدام و شکنجه علی زکانی از عناصر ضد انقلاب دی ماه ۱۴۰۴
منبع تکذیبیه میزان
-قرارداد ۹۰ میلیاردی امیر قلعهنویی با تیم ملی
منبع تکذیبیه: رئیس فدراسیون فوتبال
-انتشار فیلمی قدیمی از آیتاللّه مروی در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه
منبع اصلاحیه: میزان
-تقطیع و تحریف سخنان شهید علی لاریجانی در رابطه با ارتباط برخی مقامات نظام با آمریکا
منبع اصلاحیه: تسنیم
-غیرحضوری شدن مدارس استان بوشهر
منبع تکذیبیه آموزش و پرورش استان
-فعالیت پهپاد جاسوسی در یزد
منبع تکذیبیه: استانداری یزد
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