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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

فکت چک؛ اخباری که ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-قطع سهمیه بنزین خودروهای فرسوده
منبع تکذیبیه: هیئت دولت

-بازگشت شریفی زارچی استاد سابق دانشگاه شریف به ایران
منبع تکذیبیه: انصاف‌نیوز

-انتشار ویدیویی قدیمی از اظهارات محمدجوادظریف خطاب به میثم مطیعی درباره حجاب و برجام
منبع اصلاحیه: اراج

صدور حکم اعدام و شکنجه علی زکانی از عناصر ضد انقلاب دی ماه ۱۴۰۴
منبع تکذیبیه میزان

-قرارداد ۹۰ میلیاردی امیر قلعه‌نویی با تیم ملی
منبع تکذیبیه: رئیس فدراسیون فوتبال

-انتشار فیلمی قدیمی از آیت‌اللّه مروی در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه
منبع اصلاحیه: میزان

-تقطیع و تحریف سخنان شهید علی لاریجانی در رابطه با ارتباط برخی مقامات نظام با آمریکا
منبع اصلاحیه: تسنیم

-غیرحضوری شدن مدارس استان بوشهر
منبع تکذیبیه آموزش و پرورش استان

-فعالیت پهپاد جاسوسی در یزد
منبع تکذیبیه: استانداری یزد

فکت چک؛ اخباری که ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6971088

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