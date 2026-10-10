فکت چک؛ اخباری که ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-قطع سهمیه بنزین خودروهای فرسوده

منبع تکذیبیه: هیئت دولت

-بازگشت شریفی زارچی استاد سابق دانشگاه شریف به ایران

منبع تکذیبیه: انصاف‌نیوز

-انتشار ویدیویی قدیمی از اظهارات محمدجوادظریف خطاب به میثم مطیعی درباره حجاب و برجام

منبع اصلاحیه: اراج

صدور حکم اعدام و شکنجه علی زکانی از عناصر ضد انقلاب دی ماه ۱۴۰۴

منبع تکذیبیه میزان

-قرارداد ۹۰ میلیاردی امیر قلعه‌نویی با تیم ملی

منبع تکذیبیه: رئیس فدراسیون فوتبال

-انتشار فیلمی قدیمی از آیت‌اللّه مروی در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه

منبع اصلاحیه: میزان

-تقطیع و تحریف سخنان شهید علی لاریجانی در رابطه با ارتباط برخی مقامات نظام با آمریکا

منبع اصلاحیه: تسنیم

-غیرحضوری شدن مدارس استان بوشهر

منبع تکذیبیه آموزش و پرورش استان

-فعالیت پهپاد جاسوسی در یزد

منبع تکذیبیه: استانداری یزد