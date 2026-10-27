مطیعی:حضور حماسی ملت در میدان جهاد همگانی در راه خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مطیعی شامگاه سه‌شنبه در تجمع شبانه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: حضور حماسی ملت در میدان، جهاد همگانی در راه خدا است.

مداح اهل بیت (ع) ضمن تاکید بر جایگاه این حضور طی هشت ماه اخیر افزود: این‌ حضور مداوم در تجمعات شبانه در شرایط مختلف و در سرما و گرما ارزشمند است و جای شکرگزاری دارد.

وی خطاب به مردم تصریح کرد: این حضور خود را به ائمه اطهار به عنوان امانت بسپارید و بگویید که این حضور، این ایستادن، این شعار دادن، روضه ها و گریه‌ها و شعار دادن‌ها را به شما می‌سپاریم و شب اول قبر آن را پس می‌گیریم.

مطیعی ادامه داد: شما با حضور خود تمام خطرات، تهدیدات و خستگی‌ها را به جان خریدید اما همین تجمعات سبب همدلی، اتحاد، پیوند و دوستی‌های جدید شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تداوم حضور حماسی مردم در میدان اظهار کرد: این ملت به امر رهبر معظم انقلاب در میدان حضور دارند و خسته نمی‌شوند اما آنچه که اهمیت دارد انسجام و وحدت ملی بین مردم ‌و مسئولین است.