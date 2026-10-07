به گزارش خبر گزاری مهر، ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، با اشاره به افزایش تماس‌های اضطراری در نیمه اول سال جاری اظهار کرد: تیم‌های امداد و نجات استان از ابتدای سال جاری به ۱۴۰ حادثه جاده‌ای و ۲۸ حادثه کوهستانی امدادرسانی کرده‌اند و نیروهای عملیاتی استان با آمادگی کامل به این درخواست‌ها پاسخ داده‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای عملیات‌های جاده‌ای استان افزود: در این مدت ۱۴۰ حادثه جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان ثبت شد که طی آن ۶۰۸ نفر حادثه‌دیده کمک‌رسانی شده‌اند و ۵۸ نفر توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند؛ برای پوشش این حوادث، ۵۴۴ نیروی امدادی در قالب تیم‌های واکنش سریع، پایگاه‌های جاده‌ای و گروه‌های پشتیبانی به‌کارگیری شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل با اشاره به شرایط خاص کوهستانی استان ادامه داد: در حوزه کوهستان نیز از ابتدای سال جاری ۲۸ حادثه ثبت شده که طی آن ۷۱ نفر حادثه‌دیده کمک‌رسانی شده‌اند و از این تعداد، ۶ نفر توسط تیم‌های تخصصی امدادرسانی و ۲۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند؛ در عملیات‌های کوهستانی ۱۵۵ نیروی امدادی مشارکت داشتند که با تجهیزات کامل و آموزش‌های تخصصی، نقش مهمی در نجات جان حادثه‌دیدگان ایفا کرده‌اند.

آقایی در پایان با اشاره به افزایش تماس‌های اضطراری و اهمیت آموزش همگانی یادآور شد: این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به جمعیت هلال‌احمر و نقش حیاتی سامانه‌های پاسخ‌گویی در لحظه‌های بحرانی است و تلاش می‌شود با تقویت پایگاه‌ها، توسعه تجهیزات و افزایش آموزش‌های تخصصی، سرعت و کیفیت امدادرسانی ارتقا یابد؛ مردم می‌توانند در شرایط بحرانی از طریق سامانه ۱۱۲ با هلال‌احمر تماس گرفته و در کوتاه‌ترین زمان از خدمات امدادی بهره‌مند شوند.