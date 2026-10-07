به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نخستین برنامه سفر به استان اردبیل، با همراهی مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان از تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل بازدید کرد.

بر اساس اعلام استانداری اردبیل، پس از سفر رئیس‌جمهور به استان، تاکنون بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان برای تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل هزینه شده است.

در جریان این بازدید، عملیات نصب هایپر میکسرهای تصفیه‌خانه که با تزریق اعتبار سفر رئیس‌جمهور و پیگیری استاندار اردبیل به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تأمین شده بود، آغاز شد.

با اجرای این طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش می‌یابد.

همچنین با توسعه این تصفیه‌خانه، ۲۴ میلیون مترمکعب آب بازیافتی تولید خواهد شد که برای استفاده در صنایع، کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها قابل استفاده است.

در راستای تأمین اعتبار مورد نیاز برای توسعه این تصفیه‌خانه نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق ماده ۵۶ سازمان برنامه و بودجه به استان ابلاغ شده است.