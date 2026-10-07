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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش می‌یابد

ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش می‌یابد

اردبیل- در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل، عملیات نصب هایپر میکسرهای این مجموعه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نخستین برنامه سفر به استان اردبیل، با همراهی مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان از تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل بازدید کرد.

بر اساس اعلام استانداری اردبیل، پس از سفر رئیس‌جمهور به استان، تاکنون بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان برای تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل هزینه شده است.

در جریان این بازدید، عملیات نصب هایپر میکسرهای تصفیه‌خانه که با تزریق اعتبار سفر رئیس‌جمهور و پیگیری استاندار اردبیل به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تأمین شده بود، آغاز شد.

با اجرای این طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ۶۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش می‌یابد.

همچنین با توسعه این تصفیه‌خانه، ۲۴ میلیون مترمکعب آب بازیافتی تولید خواهد شد که برای استفاده در صنایع، کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها قابل استفاده است.

در راستای تأمین اعتبار مورد نیاز برای توسعه این تصفیه‌خانه نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق ماده ۵۶ سازمان برنامه و بودجه به استان ابلاغ شده است.

کد مطلب 6971159

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