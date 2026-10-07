سرهنگ احمد عینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش جهادگران فاطمی فرصتی برای حضور میدانی گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت نیروهای بسیجی و مردمی در مسیر پاسخگویی به بخشی از نیازهای مناطق هدف بود.

وی افزود: در این رزمایش، گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف از جمله خدماتی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی و سایر عرصه‌های خدمت‌رسانی فعالیت داشتند و هر گروه متناسب با نیاز منطقه، بخشی از خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کرد.

فعالیت ۸۶ گروه در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی

مسئول بسیج سازندگی کردستان ادامه داد: بیشترین تعداد گروه‌های جهادی فعال در این رزمایش مربوط به عرصه‌های آموزشی و فرهنگی بود که ۸۶ گروه در این بخش فعالیت کردند.

عینی بیان کرد: ۳۵ گروه جهادی نیز در حوزه عمرانی، ۱۴ گروه در بخش خدماتی و ۵۷ گروه در سایر عرصه‌های خدمت‌رسانی مشارکت داشتند و ۱۲ گروه نیز در بخش‌های مختلف به ارائه خدمات پرداختند.

وی با اشاره به مجموع گروه‌های حاضر در رزمایش گفت: در مجموع ۲۰۴ گروه جهادی در این برنامه مشارکت کردند و خدمات آنها به حدود ۴ هزار و ۹۰۰ نفر از مردم مناطق هدف رسید.

ظرفیت جهادی کردستان برای حل مسائل مردم

مسئول بسیج سازندگی کردستان با تأکید بر اینکه هدف از فعالیت گروه‌های جهادی، پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم است، خاطرنشان کرد: حضور جهادگران در مناطق مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد و زمینه مشارکت بیشتر مردم در حل مسائل محلی را فراهم کند.

عینی افزود: ظرفیت گروه‌های جهادی در استان کردستان گسترده است و با برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت این ظرفیت می‌توان خدمات هدفمندتری در حوزه محرومیت‌زدایی و رفع مشکلات مردم ارائه کرد.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت‌های جهادی و هدایت توان نیروهای مردمی به سمت نیازهای اولویت‌دار مناطق، می‌تواند به افزایش اثربخشی اقدامات و تحقق بهتر اهداف خدمت‌رسانی منجر شود.