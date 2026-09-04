سرهنگ احمد عینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۱۳ شهریور، روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی، اظهار کرد: حرکت جهادی ریشه در فرهنگ مشارکت و همدلی مردم دارد و تجربههای تاریخی نشان داده است که در شرایط دشوار، حضور داوطلبانه مردم میتواند بسیاری از گرههای جامعه را باز کند.
وی افزود: آنچه امروز با عنوان گروههای جهادی شناخته میشود، ادامه همان فرهنگ مشارکت مردمی است که در مقاطع مختلف کشور خود را نشان داده و اکنون در قالب فعالیتهای سازمانیافتهتر، برای خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار دنبال میشود.
مسئول بسیج سازندگی کردستان با اشاره به اجرای رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در استان، گفت: این رزمایش از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در شهرستانهای مختلف کردستان برگزار میشود و گروههای جهادی در حوزههای گوناگون به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
عینی ادامه داد: بخشهای عمرانی و مسکن، سلامت و درمان، فعالیتهای علمی و فرهنگی، معیشت و اشتغال و خدمات اجتماعی از جمله عرصههایی است که جهادگران در جریان این رزمایش در آنها فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، حضور مستقیم در میان مردم و شناسایی مسائل مناطق مختلف است، عنوان کرد: گروههای جهادی تلاش میکنند نیازهای هر منطقه را به صورت میدانی شناسایی کرده و متناسب با ظرفیت موجود، برای رفع آنها اقدام کنند.
مسئول بسیج سازندگی کردستان خاطرنشان کرد: در این مسیر، ظرفیت خیران، مردم، دستگاههای اجرایی و مجموعه بسیج در کنار گروههای جهادی قرار میگیرد تا خدمات ارائهشده از مرحله شناسایی نیاز تا اجرای راهکار، انسجام و اثربخشی بیشتری داشته باشد.
خدمت جهادی فراتر از یک رزمایش
عینی با تأکید بر اینکه فعالیت جهادگران را نباید صرفاً به برگزاری یک رزمایش محدود کرد، اظهار کرد: رزمایش جهادگران فاطمی بخشی از یک جریان مستمر خدمترسانی است که تلاش دارد فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و کمک به اقشار مختلف جامعه را تقویت کند.
وی افزود: ویژگی مهم گروههای جهادی این است که افراد با تخصصها و تواناییهای مختلف، بدون انتظار برای منافع شخصی، بخشی از وقت و توان خود را در اختیار حل مشکلات مردم قرار میدهند و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته تقویت شود.
عینی تصریح کرد: محرومیتزدایی زمانی موفق خواهد بود که نیاز واقعی مردم مبنای برنامهریزی قرار گیرد و فعالیتها از حالت مقطعی خارج شده و به اقدامات هدفمند و مستمر تبدیل شوند.
«ما میتوانیم» روح حاکم بر حرکتهای جهادی
مسئول بسیج سازندگی کردستان با اشاره به ضرورت تقویت روحیه خودباوری در جامعه گفت: امروز کشور بیش از گذشته به تفکر «ما میتوانیم» نیاز دارد و گروههای جهادی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای بومی، تخصص نیروهای داوطلب و مشارکت مردم، بخشی از مشکلات موجود را به فرصت تبدیل کنند.
وی ادامه داد: کار جهادی زمانی اثربخش است که در کنار اخلاص، از دانش و تخصص نیز بهرهمند باشد؛ بنابراین توانمندسازی نیروهای جهادی و استفاده از افراد متخصص میتواند کیفیت خدمترسانی به مناطق هدف را افزایش دهد.
عینی با بیان اینکه خدمت به مردم مهمترین سرمایه حرکتهای جهادی است، افزود: جهادگران باید حضور خود را در متن جامعه حفظ کنند و مسائل مردم را از نزدیک ببینند و برای آنها راهحلهای عملی و قابل اجرا ارائه دهند.
از فردوس تا کردستان استمرار یک فرهنگ مردمی
وی با اشاره به خاستگاه تاریخی روز ملی حرکتهای جهادی در فردوس، اظهار کرد: حادثهای که در آن مقطع با حضور مردم برای کمک به آسیبدیدگان شکل گرفت، به یک تجربه ماندگار از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی تبدیل شد.
مسئول بسیج سازندگی کردستان گفت: امروز نیز در نقاط مختلف کشور و از جمله کردستان، همان روحیه در قالب گروههای جهادی ادامه دارد و مردم همچنان بخش مهمی از توان خود را برای کمک به دیگران به میدان میآورند.
عینی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و تقدیر از جهادگران استان تأکید کرد: ماندگاری حرکت جهادی به این است که خدمت برای مردم، در کنار مردم و با استفاده از ظرفیت خود مردم انجام شود و این فرهنگ باید به نسلهای آینده نیز منتقل شود.
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