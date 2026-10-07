به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه عصر چهارشنبه در رزمایش ۳۰ هزار نفری جانفدایان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: رمز شکست‌ناپذیری ایران بزرگ، ایمان و توکل ملت ایران به خداوند متعال است.

وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران خود را قدرت چهارم دنیا می‌دانند، گفت: ملتی که به خدا اعتماد می‌کند و دل به نصرت الهی می‌بندد، برای مقابله با دشمنان خود از هیچ قدرتی هراس ندارد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس افزود: ملتی که پرچمدارش ولایت و علمدارش درس‌های عاشورا است، نه شکست را می‌پذیرد، نه تسلیم می‌شود و نه ذلت را قبول می‌کند.

راستینه با اشاره به تجربیات جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته عنوان کرد: تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که ملت ایران در هر مأموریت و آزمونی که دشمن برای آن طراحی کرده، با اتکا به ایمان و وحدت ملی سربلند بیرون آمده است.

وی با اشاره به شکست آمریکا در طبس ادامه داد: همان خدایی که در طبس محاسبات دشمن را بر هم زد، در حوادث و رویارویی‌های بعدی نیز پشتیبان ملت ایران بود و دشمن را با شکست مواجه کرد.

راستینه با اشاره به راهبردهای دشمن علیه ایران گفت: آمریکا چهار راهبرد اصلی را دنبال کرد؛ سرنگونی نظام اسلامی، فروپاشی و تجزیه ایران، دست‌اندازی به ذخایر انرژی منطقه و تحقق رؤیای اسرائیل بزرگ؛ اما دشمن در هر چهار راهبرد شکست خورد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی می‌تواند ملت ایران را عقب بنشاند، اما ملت ایران با حفظ انسجام و ایستادگی، این طراحی را نیز ناکام گذاشت.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس با اشاره به تلاش دشمن برای تجزیه کشور تصریح کرد: حمایت از جریان‌های تجزیه‌طلب نیز نتوانست خللی در تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران ایجاد کند و اقتدار نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه مردم، این نقشه را شکست داد.

راستینه خاطرنشان کرد: دشمن همچنین تلاش کرد با فعال کردن عناصر وابسته و جریان‌های مرتبط با رژیم پهلوی برای کشور مشکل ایجاد کند، اما بصیرت مردم، تبعیت از رهبری و اقتدار نیروهای مسلح، این طراحی را نیز با شکست مواجه کرد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در حوزه انرژی گفت: دشمن به دنبال دست‌اندازی به ذخایر انرژی منطقه بود، اما فرزندان مقتدر ایران اسلامی در برابر این طراحی ایستادند و اجازه ندادند منافع کشور و منطقه مورد تعرض قرار گیرد.

راستینه همچنین با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جبهه مقاومت اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با فشار بر جبهه مقاومت و ترور رهبران مقاومت می‌تواند دامنه نفوذ خود را گسترش دهد، اما نتیجه این اقدامات برای این رژیم چیزی جز شکست و ناکامی نبود.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید دشمن علیه ایران گفت: دشمن در آینده نیز تلاش خواهد کرد با اعمال تحریم‌های اقتصادی، تاب‌آوری ملت ایران را کاهش دهد و از این طریق کشور را تحت فشار قرار دهد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس خطاب به مردم گفت: برای شکست نقشه دشمن، هر ایرانی باید یک پرچمدار تبیین و روشنگری باشد و برای استحکام مقاومت در لایه‌های مختلف جامعه تلاش کند.

راستینه در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیری در خدمت ملت ایران قرار دارد و علاوه بر مرزهای گسترده و ظرفیت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی نیز در کشور وجود دارد که به فضل الهی به‌زودی ظهور و بروز بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی تأکید کرد: دشمن در برابر این تحول بزرگ اقتصادی که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و تدبیر مسئولان در حال شکل‌گیری است، غافلگیر خواهد شد.