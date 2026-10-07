به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: «جان‌فدا» متعلق به همه مردم است و از همه مردم استان دعوت می‌شود در این برنامه به صورت خانوادگی حضور پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه سپاه نینوا گلستان خود را میزبان مردم در این برنامه می‌داند، افزود: ما مفتخر به میزبانی مردم عزیز استان هستیم و امیدواریم حضور خانوادگی و گسترده مردم، فضای متفاوت و ماندگاری را در این برنامه رقم بزند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: تلاش خواهیم کرد قاب و تصویری ماندگار از حضور مردم استان در «جان‌فدا» شکل بگیرد؛ تصویری که نشان‌دهنده همراهی و ظرفیت‌های اجتماعی مردم گلستان باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم «جان‌فدایان» استان گلستان بتوانند در این برنامه جلوه‌ای از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در استان را به نمایش بگذارند.