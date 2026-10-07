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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

۲۲۱ شب اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در خیابان

۲۲۱ شب اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در خیابان

ارومیه- مردم ولایی ارومیه در دویست و بیست ویکم اجتماع شبانه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6971454

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