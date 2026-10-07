https://mehrnews.com/x3dgzB ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6971454 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ ۲۲۱ شب اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در خیابان ارومیه- مردم ولایی ارومیه در دویست و بیست ویکم اجتماع شبانه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6971454 کپی شد مطالب مرتبط شاعر مبعوث شده باید زبان مردم مبعوث شده باشد اجتماعات زاهدانی ها به ۲۲۱ شب رسید دویست و بیست و یکمین شب تجمعات مردم کرج ۲۲۱ شب گذشت؛ گنبدیها هنوز در میداناند ۲۲۱ شب روایت ماندگار ایستادگی مردم سنندج در خیابان دعوت امام جمعه نگینشهر برای حضور در رزمایش «جانفدا» در موج ۲۲۱ رامیان؛ ۲۲۱ شب همراهی و تجدید عهد مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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