https://mehrnews.com/x3dgzv ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6971449 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ اجتماعات زاهدانی ها به ۲۲۱ شب رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان، در دویست و بیست و یکمین شب، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 42 MB کد مطلب 6971449 کپی شد مطالب مرتبط بهره برداری از ۴۲۰۰ واحد مسکونی در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان سال پویش درختکاری همزمان با روز ملی روستا و عشایر ۲۲۱ شب اتحاد و همدلی مردم انقلابی ارومیه در خیابان اهدای یک دستگاه ون وانا جهت توزیع داروهای هموفیلی در سیستان و بلوچستان شهادت یکی از حافظان امنیت در حادثه تروریستی زاهدان ۲۲۱ شب گذشت؛ گنبدیها هنوز در میداناند روایت زندگی شهید «طاها گرایلو»؛ جوانی که از کودکی عاشق وطن بود رامیان؛ ۲۲۱ شب همراهی و تجدید عهد مردم دعوت امام جمعه نگینشهر برای حضور در رزمایش «جانفدا» در موج ۲۲۱ برچسبها زاهدان اجتماع مردمی رهبر شهید
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