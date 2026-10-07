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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

اجتماعات زاهدانی ها به ۲۲۱ شب رسید

اجتماعات زاهدانی ها به ۲۲۱ شب رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان، در دویست و بیست و یکمین شب، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6971449

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