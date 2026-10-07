https://mehrnews.com/x3dgzL ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6971462 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ تجدید میثاق مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۱ قرار عاشقی اراک- در این ویدئو تجدید میثاق مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۱ قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6971462 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبری به ایستگاه ۲۲۰ رسید رامیان؛ ۲۲۱ شب همراهی و تجدید عهد مردم ۲۲۰ شب همدلی و دلدادگی مردم خمین در قرار عاشقی فریادهای عاشقی؛ قلب اراک در دویست و بیستمین میعادگاه ایمان تپید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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