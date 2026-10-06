https://mehrnews.com/x3dg57 ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6970255 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبری به ایستگاه ۲۲۰ رسید محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۰ را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6970255 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران تجدید میثاق مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۱ قرار عاشقی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری از شعار تا شعور؛ تجلی مقاومت و بصیرت مردم شهرستان محلات اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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