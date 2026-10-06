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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبری به ایستگاه ۲۲۰ رسید

شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبری به ایستگاه ۲۲۰ رسید

محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۰ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6970255

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