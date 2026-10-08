محمودآبادی: سیب شیروان نیازمند زنجیره ارزش است

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل محمود آبادی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح جشنواره سیب شیروان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این محصول در استان و تولید بیش از ۵۲ هزار تن در سال گفت: شهرستان شیروان با تولید حدود ۱۶۳ تن سیب در واحد سطح، از ظرفیت‌های مهم بخش باغبانی استان به شمار می‌رود.

محمود ابادی با تأکید بر ضرورت حمایت از باغداران و توسعه زنجیره ارزش سیب، اظهار کرد: تولید محصول باکیفیت باید در کنار توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و بازاررسانی دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و باغداران شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی، توسعه روش‌های نوین تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر توسعه باغات سیب مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برندسازی و معرفی سیب شیروان را از دیگر ظرفیت‌های مهم این شهرستان دانست و گفت: برگزاری جشنواره سیب می‌تواند فرصتی برای معرفی توانمندی‌های باغداران، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار باشد.

محمودآبادی بیان کرد: هدف باید این باشد که با تکمیل زنجیره تولید تا مصرف، ضمن رونق اقتصادی منطقه، درآمد و بهره‌وری باغداران نیز افزایش یابد.